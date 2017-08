Quốc kỳ của Venezuela. (Nguồn: CNN Money)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo phản đối tuyên bố trước đó cùng ngày của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini về Quốc hội Lập hiến của nước này.Bộ trên nêu rõ tuyên bố của quan chức EU là thông điệp can thiệp vào những quyết định có chủ quyền của Venezuela và nhân dân quốc gia Nam Mỹ này, và "một lần nữa chứng minh tính thiên vị của tổ chức này dành cho một bộ phận thiểu số đối lập chính trị tại Venezuela."Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh "EU đã chối bỏ ý chí đã được thể hiện của đại đa số nhân dân Venezuela anh hùng, những người tiếp tục quyết định vận mệnh của đất nước một cách hòa bình và dân chủ.”Ngoài ra, Venezuela cũng cho rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của EU đã bỏ qua vụ tấn công vũ trang vào một căn cứ quân sự của nước này mà thủ phạm là một nhóm đối lập cực đoan, và yêu cầu các nhà lãnh đạo EU trước khi ra tuyên bố cần nắm bắt thông tin một cách khách quan về những gì diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo vụ tấn công do khoảng 20 lính đánh thuê có liên hệ với nước ngoài tiến hành. Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền ở Venezuela nhận định vụ tấn công này mang tính vụ lợi, không phải một cuộc nổi dậy quân sự.Vụ tấn công diễn ra khoảng một tuần sau khi Quốc hội Lập hiến của Venezuela được thành lập, với trách nhiệm soạn thảo lại Hiến pháp của nước này, vốn bị phe đối lập phản đối./.