Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez tại cuộc họp báo ở Caracas ngày 29/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez ngày 26/4 tuyên bố nước này sẽ rời khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Ngoại trưởng Rodriguez nêu rõ lý do Venezuelalà vì tổ chức này "theo đuổi những hành động xâm phạm chủ quyền" của nước này.Theo đó, ngày 27/4, Venezuela sẽ gửi thư tới OAS thông báo rời khỏi tổ chức này và sẽ bắt đầu tiến trình kéo dài 24 tháng.Theo bà Rodriguez, quyết định này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm bảo vệ "chủ quyền" của đất nước, và Venezuela sẽ không tham gia các sự kiện trong tương lai của OAS.Trước đó, cùng ngày, OAS đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt ở thủ đô Washington (Mỹ) và bỏ phiếu kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng nhằm thảo luận tình hình ở Venezuela.Cuộc họp này dự kiến sẽ thảo luận liệu có áp dụng Hiến chương dân chủ chống Chính phủ Venezuela hay không.Trong khi đó, Venezuela cũng kêu gọi tổ chức Cộng đồng Các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC) thảo luận những diễn biến mà Ngoại trưởng Rodriguez cho là "mối đe dọa chống lại trật tự Hiến pháp ở Venezuela cũng như các hành động can thiệp làm suy yếu nền độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết" của nước này.Venezuela đang phải đối mặt với những diễn biến chính trị phức tạp do cánh hữu gây ra. Theo thống kê, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ chính phủ và chống đối trong tháng này đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng./.