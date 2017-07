Nhu cầu gửi xe ôtô của Hà Nội là rất lớn khi lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng trong khi quỹ đất dành cho bãi đỗ xe quá ít. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn là một Công ty Nhật Bản để lập quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô với lý do đã có nhiều cơ sở dữ liệu, hiểu biết thông thạo hiện trạng khu vực nghiên cứu và lại đang lập quy hoạch hệ thống các công trình ngầm quanh khu vực Ga Hà Nội.Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tổ chức lập “Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (tỷ lệ 1/25.000 cho toàn thành phố và tỷ lệ 1/10.000 cho khu đô thị trung tâm) làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng.Để cụ thể hóa kết quả nghiên cứu của đồ án, thành phố Hà Nội cần phải triển khai đồ án quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa ở tỷ lệ 1/2.000 làm cơ sở xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phục vụ việc lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2016, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 5,9 triệu phương tiện, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 4,6% năm. Các phương tiện tập trung chủ yếu tại 12 quận của thành phố Hà Nội, trong đó khoảng 85% là các phương tiện giao thông cơ giới.“Đối với 4 quận nội đô lịch sử thành phố Hà Nội, tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 3.861 ha, diện tích đất dành cho các bãi đỗ xe chiếm khoảng 15,6 ha. Như vậy, tỷ lệ đất dành cho giao thông tĩnh tại 4 quận này chỉ đạt khoảng 0,4% (trong khi yêu cầu phải đạt từ 2-3% đất xây dựng đô thị). Do đó, nhu cầu bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố là rất lớn,” lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phân tích.Hơn nữa, tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay của thủ đô Hà Nội ngày càng cấp bách, trong đó có nguyên nhân là do thiếu hệ thống các bãi đỗ xe. Thực tế, hiện trạng việc bố trí thêm các bãi đỗ xe trên mặt đất là khó khả thi, lựa chọn các địa điểm thích hợp để xây dựng các bãi đỗ xe ngầm là hướng đi phù hợp theo kinh nghiệm của nhiều đô thị phát triển trên thế giới.Thừa nhận các nhà đầu tư đang rất quan tâm đầu tư vào các bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn thành phố, tuy nhiên, phía Hà Nội cũng cho rằng chính thủ tục triển khai còn có vướng mắc do chưa có quy hoạch nên chưa xác định được vị trí cụ thể. Vì vậy, cần phải sớm có quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe ngầm làm cơ sở để Hà Nội quản lý, thu hút các nhà đầu tư và triển khai các dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm.Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giới thiệu về đơn vị nhà thầu tư vấn lập quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm 4 quận nội đô được tiên quyết chọn là Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd thuộc Tập đoàn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đã có nhiều cơ sở dữ liệu, hiểu biết thông thạo hiện trạng khu vực nghiên cứu khi đang thực hiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tỷ lệ 1/2.000), trong nội dung đồ án có phần nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống các công trình ngầm quanh khu vực Ga Hà Nội.Với tính đặc thù của đồ án, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong nước đối với đồ án được Hà Nội đánh giá là không khả thi (năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn trong nước hạn chế, chưa thực hiện các đồ án tương tự, vì vậy khó đảm bảo chất lượng nghiên cứu).Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng chỉ có thể xem xét tổ chức đấu thầu quốc tế. Tuy nhiên để thực hiện công việc này, thành phố Hà Nội tiếp tục phải lựa chọn một nhà thầu Tư vấn đấu thầu có kinh nghiệm để lập hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan đảm bảo được các yêu cầu đặc thù của đồ án, điều này cũng là rất khó khăn vì loại đồ án này chưa từng được thực hiện ở nước ta nên cũng chưa có đơn vị tư vấn chuyên môn sâu về các đồ án tương tự để có thể đảm bảo lập các ý tưởng, “đầu bài” yêu cầu đối với tư vấn lập quy hoạch cho đồ án, điều này sẽ tiếp tục mất nhiều thời gian và công sức để thực hiện.Mặt khác, trong trường hợp đã chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức đấu thầu quốc tế thì về lý thuyết khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (theo Điều 26 Luật Đấu thầu) sẽ giúp rút ngắn được ít nhất là 67 ngày so với việc tổ chức đấu thầu quốc tế.Vì thế, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố vẫn quyết tâm lựa chọn nhà thầu Nhật là đơn vị tư vấn lập đồ án “quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phô Hà Nội, tỷ lệ 1/2.000” (đàm phán trực tiếp) theo Điều 26 Luật Đấu thầu./.