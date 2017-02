Các diễn viên và êkip làm phim được đề cử giải Oscar năm nay đã quy tụ tại Beverly Hills tham dự đại tiệc trước lễ trao giải hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.165 ngôi sao tham dự sự kiện. Emma Stone và Ryan Gosling của "La La Land" cùng nhiều tên tuổi lớn khác: Denzel Washington và Casey Affleck Isabelle Huppert và Natalie Portman …Hiện "La La Land" đã gia nhập câu lạc bộ “Những bộ phim có nhiều đề cử Oscar nhất” đứng đồng hạng với siêu phẩm "Titanic" (1997) và "All About Eve" (1950).Xếp sau "La La Land" là hai ứng cử viên cũng đình đám không kém là Moonlight và Arrival với cùng 8 đề cử.Năm nay Viện Hàn lâm còn đưa 6 phim là "Fences," "Hacksaw Ridge," "Hell Or High Water," "Hidden Figures," "Lion" và "Manchester By The Sea" vào danh sách tranh tài ở hạng mục Phim hay nhất, nâng tổng đề cử của hạng mục này lên 9 thay vì 8 như 2 năm trước đây./.