Vào đêm 26/7, Công an ​Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin có hai nhóm giang hồ mang theo hung khí tụ tập, chuẩn bị hỗn chiến ở đường Calmet, gây hoảng sợ cho người dân, nên đã nhanh chóng triển khai lực lượng trấn áp.Phát hiện cảnh sát, một nhóm lên xe tháo chạy khỏi hiện trường, nhóm còn lại trốn vào nhà hàng số 92 trên đường Calmet, tìm cách tẩu thoát qua các ngôi nhà lân cận. Một số đối tượng thấy lực lượng chức năng tưởng là đối thủ nên dùng hung khí truy đuổi, chống trả.Lực lượng công an đã phải phong tỏa toàn bộ tuyến đường Calmet để truy bắt các đối tượng. Mặc dù đã vận động tuy nhiên các đối tượng vẫn ngoan cố không chịu hợp tác, buộc cảnh sát phải nổ súng trấn áp và bắt giữ nhiều tên, đồng thời thu giữ nhiều hung khí tự chế như dao, mác… Qua lời khai ban đầu, nguyên nhân cuộc hỗn chiến là do tranh giành quyền lợi kinh doanh nhà hàng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.