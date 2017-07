Video 7 sự cố môi nổi cộm nhất năm 2016

Hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra, là sự cố môi trường tai tiếng nhất vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp vào danh mục 7 sự cố ô nhiễm môi trường nổi cộm trong năm 2016.Sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung bắt đầu từ ngày 6/4/2016, khi cá chết hàng loạt trên vùng biển cảng Vũng Áng thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó lan rộng đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.​​Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016, sự việc trên gây thiệt hại nặng nề nhất là ngành thuỷ sản, tiếp đến là hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch và đời sống sinh hoạt của ngư dân; ngoài ra còn có thiệt hại về xã hội.Sau một thời gian dài cơ quan chức năng “truy tìm” thủ phạm, Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm, công khai xin lỗi Chính phủ, nhân dân và bồi thường 500 triệu USD, đồng thời nghiêm túc khắc phục các vi phạm.Trong năm 2016, nhiều nơi khác cũng đã xảy ra các sự cố môi trường mà nguyên nhân đều từ các hoạt động phát triển công nghiệp, do việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn kém.Đơn cử như hiện tượng ô nhiễm nước sông Bưởi (tỉnh Thanh Hoá) xảy ra trong tháng 3-4/2016, do Nhà máy Mía đường Hòa Bình xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, làm cá sông và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt ở huyện Thạch Thành.Qua kết quả kiểm tra, doanh nghiệp mía đường đã nhận trách nhiệm và bồi thường 1,4 tỉ đồng cho người dân khu vực chịu thiệt hại.

Sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan tại Bình Thuận. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Tiếp theo là, sự cố ô nhiễm nước sông Cẩm Đàn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) do Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường chưa xử lý nước thải đã xả trực tiếp ra sông. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động, yêu cầu công ty lắp đặt bổ sung các công trình bảo vệ môi trường.Cá chết trên diện rộng ở Hồ Tây (Hà Nội) cũng được đưa vào danh mục sự cố môi trường năm 2016. Sự việc diễn ra cuối tháng 9, đầu tháng 10 với khối lượng cá chết ước tính khoảng 190 tấn. Nguyên nhân do nước bị ô nhiễm nặng chất hữu cơ.Báo cáo môi trường cũng nêu ra các sự cố môi trường khác gồm: Sự cố ô nhiễm môi trường do vỡ bể chứa bùn thải chì tại thị trấn Pác Miều, tỉnh Cao Bằng vào tháng 1/2016; ô nhiễm khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, làm cây trồng hoa màu của các hộ gia đình héo táp, cháy lá, cá nuôi chết hàng loạt.Cuối cùng là ô nhiễm môi trường dovà bùn thải từ khai thác titan của công ty Tân Quang Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vào tháng 6/2016.Sự việc làm tràn một lượng bùn thải lớn ra môi trường, rồi tràn vào nhà dân, băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy ra biển. 2 km dọc bờ biển xã Thuận Quý bị nước bùn đỏ tràn xuống tạo thành dòng nước đỏ ven bờ../.​