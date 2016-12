Chiều 28/12, công an quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, điều tra hiện trường để làm rõ vụ việc 2 cha con tử vong do rơi từ tầng 14, chung cư Bình Khánh, phường An Phú, Quận 2.Thông tin ban đầu, vào thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 , người dân sống tại lô CD, chung cư Bình Khánh, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh nghe thấy tiếng động lớn ở khu đất phía sau chung cư.Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đã tử vong tại chỗ, 1 đứa trẻ khoảng 6 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé trên đã không qua khỏi./.