Tối 19/7, tại tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn do sạt lở đá.Nhiều tảng đá lớn đồng loạt lăn từ trên núi xuống đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của chị Trần Thị Thơm (sinh năm 1978, trú tại tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) khiến chị Thơm bị thương tích nặng ở chân và tay, con trai chị Thơm 4 tuổi bị tảng đá to đè dập nát hai chân.Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 3 đợt mưa to đến rất to trên diện rộng và kéo dài.Mưa lớn đã gây ra lũ quét, sạt lở, ngập úng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La; đặc biệt là địa bàn các huyện Mường La, Thuận Châu, Bắc Yên, Mộc Châu và Vân Hồ gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình thủy lợi, giao thông và sản xuất.Đặc biệt, mưa to kéo dài trong tháng 6/2017 đến nay đã tác động cộng hưởng gây hậu quả khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới những khu dân cư, công trình xung yếu, nguy cơ cao do sạt lở, lũ quét, lún sụt năm 2016 và những năm gần đây./.