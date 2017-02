Ngày 6/2 năm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng, theo dân gian đây là ngày vía Thần Tài và mọi người thường quan niệm mua vàng vào ngày này sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong năm mới.Song, điều này có thực sự may mắn không và người dân cần lưu ý gì để không “mất tiền oan” khi mua vàng dịp này, cũng như việc “lướt sóng” vàng trong năm nay?Với quan niệm mua vàng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Một âm lịch) sẽ đem lại sự may mắn, làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh cho cả năm, đến ngày này nhiều người dân lại đổ xô đi mua vàng để cầu may cầu phát tài cho một năm mới bắt đầu.Những năm gần đây việc mua vàng ngày Thần tài đã trở thành trào lưu. Đặc biệt năm nay, ngay từ những ngày đầu Năm mới, giá vàng trong nước đã tăng rất mạnh so với trước Tết Nguyên đán, mỗi lượng vàng đã tăng hơn 1 triệu đồng. Hơn nữa, do yếu tố tâm lý, càng sát ngày Thần tài, giá vàng càng tăng cao.Trong hai ngày 2 và 3/2, giá vàng trong nước có xu hướng tăng mạnh, hiện giá vàng miếng SJC đang ở ngưỡng 37,3-37,75 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).Giống như năm 2016, năm nay, nhu cầu vàng vào ngày thần tài 10 âm lịch thì nhu cầu sẽ tăng đột biến so với ngày thường, tăng hàng chục hàng trăm lần so với ngày thường thậm chí là tăng cao hơn so với những ngày tết và nhu cầu tăng là do người dân muốn mua vàng cầu may./.