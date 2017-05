Festival di sản Quảng Nam năm 2017 sẽ diễn ra với 23 sự kiện đáng chú ý, diễn ra liên tục từ ngày 7/6 đến hết ngày 14/06 tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, thị xã Điện Bàn, huyện Nam Trà My, huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam.Du khách đến với Quảng Nam dip này sẽ được tham dự và trải nghiệm các hoạt động như: Festival thuyền Kayak toàn quốc mở rộng, Festival diều quốc tế, liên hoan hô hát bài chòi các tỉnh miền Trung, liên hoan ẩm thực quốc tế,…Đặc biệt trong Festival năm nay, sẽ có Festival sâm núi Ngọc Linh và đón nhận thương hiệu quốc gia cho sâm núi Ngọc Linh.Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Nam sẽ miễn phí vé thăm quan phố cổ Hội An, khu di tích và du lịch Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm,… dành cho khách du lịch và các công ty lữ hành./.