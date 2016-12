Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: rferl.org)

(Vnews)

Phát biểu với báo giới ngày 29/12, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Mỹ muốn hủy hoại quan hệ giữa hai nước, vốn đang trong thời điểm căng thẳng nhất từ trước tới nay.Ông tuyên bố Moskva phản đối những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định Nga sẽ có các phản ứng đáp trả tương ứng phù hợp.Trong khi đó, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga khẳng định việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga cho thấy Washington đang theo đuổi các biện pháp chống lại Moskva.Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng liên bang (tức Thượng viện) Nga Konstantin Kosachyov cũng ngay lập tức phản đối các lệnh trừng phạt này.Các phản ứng trên của giới chức Nga được đưa ra ngay sau khi, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.