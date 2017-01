Tên trộm bị camera an ninh ghi lại. (Nguồn: Patch.com)

Giới chức an ninh Mỹ thông báo một vụ trộm táo tợn đã xảy ra ngay trước thềm Năm Mới tại quận Manhattan, thành phố New York, với tổng giá trị số nữ trang bị đánh cắp lên tới 6 triệu USD.Điều đáng nói là những tên trộm này đã qua mặt được vòng vây an ninh của hàng nghìn cảnh sát triển khai tại Quảng trường Thời đại gần đó để tiến hành trót lọt phi vụ trên.Trong thông báo chính thức ngày 3/1, người phát ngôn của Sở Cảnh sát New York, Thám tử Ahmed Nasser, cho biết địa điểm xảy ra vụ trộm là cửa hàng trang sức tại tòa nhà KGK Holdings trên Phố 36 Manhattan.Các camera giám sát cho thấy vào khoảng 22 giờ tối 31/12/2016, toán trộm gồm 3 đối tượng này đã dùng búa và thanh nhổ đinh đột nhập vào cửa hàng nằm trên tầng 6 của tòa nhà.Ông Nasser cho biết 2 két sắt chứa nhẫn, khuyên tai, vòng cổ và vòng tay với tổng giá trị lên tới 6 triệu USD đã bị chúng cuỗm đi.Tại Quảng trường Thời đại và các khu vực gần đó vào thời điểm xảy ra vụ trộm có khoảng 7.000 cảnh sát New York được triển khai để đảm bảo an ninh cho đêm giao thừa đón Năm Mới.Cả 3 đối tượng đã tẩu thoát cùng số nữ trang trong lúc người dân New York hân hoan trong bữa tiệc chào Năm Mới và lễ thả quả cầu pha lê truyền thống.Cảnh sát New York đã công bố hình ảnh những tên trộm chụp được từ camera và đề nghị người dân hợp tác trong quá trình truy lùng./.