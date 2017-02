Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một báo cáo của Viện An ninh Quốc gia của Hàn Quốc ngày 5/2 cho rằng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thanh trừng Bộ trưởng An ninh Nhà nước Kim Won-hong có thể sẽ làm trầm trọng hơn nữa tình trạng bất ổn trong giới lãnh đạo của Triều Tiên.Bản báo cáo trên cũng nhận định rằng vụ thanh trừng này là nhằm củng cố vị trí lãnh đạo tối cao của ông Kim Jong-un và trong thời gian tới sẽ xảy ra những vụ tương tự.Nhà nghiên cứu Kwak Gil-sub thuộc viện trên đánh giá: “Việc thanh trừng ông Kim Won-hong có thể tạm thời có lợi cho các nỗ lực của ông Kim Jong-un trong việc kiểm soát giới lãnh đạo, nhưng về lâu dài thì đây sẽ là một thời điểm then chốt gây ra ý niệm rằng ông Kim Jong-un vẫn coi những trợ lý thân cận nhất là những người có thể bị loại bỏ.”Nhà nghiên cứu trên cũng nói thêm rằng tiếp sau vụ này, giới lãnh đạo của Triều Tiên bề ngoài có thể sẽ tỏ ra trung thành hơn với ông Kim Jong-un nhưng ở đằng sau thì họ sẽ ngầm chống lại ông./.