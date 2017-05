Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta ngày 5/5 dẫn nguồn tin từ Phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết cuộc họp lần thứ 3 giữa Ủy ban Các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Nhóm Quan hệ đối ngoại Liên minh Thái Bình Dương (PA) vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.Dưới sự chủ trì của Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, và ông Pablo Uria, Tổng Vụ trưởng phụ trách quan hệ song phương thuộc Tổng Vụ Kinh tế quốc tế, Bộ Ngoại giao Chile, cuộc họp đánh giá thực trạng quan hệ ASEAN-PA thời gian qua và nhất trí nhiều phương hướng, biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai khu vực trong thời gian tới.Cuộc họp nhất trí đánh giá quan hệ hai bên đã đạt những tiến triển đáng khích lệ, đặc biệt Văn kiện Khung về hợp tác ASEAN-PA được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-PA tháng 9/2016 tại New York (Mỹ) là dấu mốc quan trọng, tạo động lực cũng như khuôn khổ nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-PA phát triển hơn nữa, nhất là trong bốn lĩnh vực ưu tiên: hợp tác kinh tế, giáo dục và giao lưu nhân dân, khoa học-kỹ thuật và sáng tạo, và phát triển bền vững.Cuộc họp cũng ghi nhận hội thảo "Chuỗi giá trị toàn cầu: Những thách thức và cơ hội cho Liên minh Thái Bình Dương và ASEAN," tổ chức ngày 19/1 vừa qua tại Chile như một hoạt động cụ thể triển khai văn kiện khung đã thông qua.Các nước ASEAN khẳng định chủ trương mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài, trong đó có các nước PA. Đều là những nền kinh tế lớn ở hai khu vực Đông Á và Mỹ Latinh, việc ASEAN và PA phát triển quan hệ hợp tác là điều hoàn toàn tự nhiên. ASEAN mong muốn PA sẽ là cửa ngõ kết nối ASEAN với khu vực Mỹ Latinh, không chỉ về kinh tế mà còn trong lĩnh vực giao lưu văn hóa.Về phần mình, PA đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của ASEAN trong liên kết khu vực; khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với châu Á, trong đó quan hệ ASEAN-PA đóng vai trò then chốt, góp phần đưa hai khu vực châu Á và Mỹ Latinh xích lại gần nhau hơn.Với "tuổi đời" còn non trẻ, PA coi thành công của ASEAN là động lực quan trọng, bày tỏ mong muốn tham khảo và học hỏi từ kinh nghiệm, bài học của ASEAN về liên kết kinh tế và xây dựng thể chế.Về phương hướng thời gian tới, ASEAN và PA nhất trí tập trung nỗ lực triển khai hiệu quả Văn kiện Khung về hợp tác ASEAN-PA thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể. Trước mắt, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2017-2018, bao gồm tổ chức và tham gia các hội thảo giới thiệu tiềm năng của ASEAN và PA, hoạt động quảng bá văn hoá, trao đổi và cấp học bổng cho sinh viên.Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ ASEAN-PA thời gian qua, hoan nghênh cam kết của PA trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực.Với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-PA năm 2017, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai bên. Cụ thể, để triển khai hiệu quả Văn kiện khung về hợp tác ASEAN-PA, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá nội dung khuôn khổ hợp tác tới các cơ quan chuyên ngành liên quan của hai bên, từ đó khuyến khích các cơ quan này tham gia và thực hiện những hoạt động, biện pháp liên quan; đồng thời, cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể giai đoạn 2017-2018, tập trung những biện pháp thiết thực, khả thi cùng lộ trình và thời hạn triển khai cụ thể.Nhân dịp này, Đại sứ cũng đề nghị các nước PA tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm ASEAN tổ chức tại ASEAN cũng như các nước PA.Liên minh Thái Bình Dương (PA) được thành lập năm 2011 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa bốn nước thành viên là Chile, Mexico, Peru và Colombia.PA có dân số 216 triệu người và tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người là 9.910 USD. Quan hệ ASEAN-PA chính thức thiết lập năm 2014, khi các ngoại trưởng hai bên tiến hành cuộc họp đầu tiên bên lề Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Đến nay, hai bên đã tiến hành ba cuộc họp cấp Ngoại trưởng và ba cuộc họp cấp Đại sứ giữa CPR với Nhóm Quan hệ đối ngoại (GER) của PA./.