Thiết kế Xuân-Hè 2017 của Sơn Collection. (Ảnh: Lê Thiện Viễn)

Sau những lần ghi dấu ấn tại Mỹ từ năm 2014 đến nay, nhà thiết kế Sơn Collection cho biết sẽ tiếp tục trình làng 20 mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập "The Nolcha Show," diễn ra từ ngày 13-16/02, tại tuần lễ New York Fashion Week.Nhà thiết kế này cho biết: “Vì lần đầu trình diễn tại tuần lễ thời trang nổi tiếng nên tôi tập trung hết ý tưởng để mang đến những mẫu thiết kế mới lạ nhất. Lần này, tôi kết hợp chất liệu lụa truyền thống Việt Nam với các mẫu dạ hội dài, ngắn, áo vest nữ theo xu hướng thời trang hiện đại thế giới."Có thể nói, con đường đưa các nhà thiết kế cũng như người mẫu thời trang Việt Nam ra với thế giới đã và đang ngày một gần hơn với nhiều cơ hội hơn thử sức.Trước đó, nhà thiết kế Sơn Collection cũng đã ra mắt bộ sưu tập mới với sự hợp tác cùng siêu mẫu Thanh Hằng.Sở hữu vóc dáng chuẩn cùng gu thẩm mỹ thời trang thời thượng, siêu mẫu Thanh Hằng luôn là gương mặt gây ấn tượng trong mỗi lần xuất hiện dù ở bất kỳ đâu.Trong những bộ jumsuit có gam màu đối lập và váy họa tiết rực rỡ, hay những đường xẻ eo táo bạo, người đẹp tự tin khoe vòng hai gợi cảm với đôi chân dài gợi cảm. Ngoài ra, lối trang điểm hiện đại kết hợp tinh tế với phụ kiện của Thanh Hằng luôn thu hút mọi ánh nhìn.Túi xách cầm tay đính đá sang trọng, giày cao gót cá tính, kính dâm to bản thời trang, hay tông màu trang điểm hiện đại có màu son ton-sur-ton kết hợp ăn ý cùng set phụ kiện thời thượng khiến Thanh Hằng thực sự nổi bật.Cùng ngắm bộ ảnh thời trang do Lê Thiện Viễn thực hiện: