Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp vừa Argentina (CAME) Fabián Tarrío phát biểu khai mạc Hội thảo doanh nghiệp Argentina-Việt Nam. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Argentina Luis Etchevehere làm việc với Đại sứ Đặng Xuân Dũng trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Argentina 2017. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina phối hợp cùng Bộ Công Thương, Liên đoàn doanh nghiệp vừa Argentina (CAME) đã tổ chức Hội thảo doanh nghiệp Argentina-Việt Nam tại thủ đô Buenos Aires với sự tham gia của hơn 60 doanh nhân hai nước.Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch CAME Fabián Tarrío nhấn mạnh Việt Nam là thị trường nhiều tiềm năng, trao đổi thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng CAME sẽ trở thành cầu nối cho doanh nghiệp của cả hai quốc gia, góp phần làm gia tăng kim ngạch trao đổi thương mại song phương.Về phần mình, Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình 6%/năm và nằm trong những nền kinh tế châu Á có tốc độ tăng trưởng cao nhất, Việt Nam là đất nước đang phát triển năng động với rất nhiều tiềm năng hợp tác.Hiện Việt Nam có khoảng nửa triệu doanh nghiệp và con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Ngoài ra, Việt Nam nằm trong danh sách 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới tính về giá trị GDP và GDP theo sức mua (PPP). Mỗi năm, tại Việt Nam có thêm 1 triệu lao động mới.Đại sứ Đặng Xuân Dũng nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2010, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Argentina đã có những bước nhảy vọt, với tốc độ tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm trong giai đoạn 2012-2016. Argentina là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho biết Việt Nam và Argentina sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018 và đây chắc chắn sẽ là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác toàn diện lâu dài giữa hai nước.Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng đề xuất hai nước cần chủ động và tích cực hơn nữa trong việc phát huy vai trò của mỗi nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), giúp nhau mở cửa thị trường tại hai khu vực.Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Công Thương, nhấn mạnh Argentina là thị trường lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh như giày dép, dệt may, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ.Đồng thời, với dân số gần 100 triệu dân và sức mua tăng hàng năm, Việt Nam cũng là thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp xuất khẩu Argentina.Ông bày tỏ mong muốn Argentina ủng hộ sáng kiến đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Mercosur với Việt Nam.Đại diện Bộ Ngoại giao Argentina Đại sứ Gustavo Martino, Giám đốc quốc gia về Xúc tiến xuất khẩu, đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ thương mại song phương.Ông Martino nhấn mạnh trong môi trường thương mại toàn cầu hóa, doanh nghiệp Argentina và Việt Nam có thể liên doanh với nhau, tận dụng cơ hội để đưa hàng hóa hai nước vào khu vực châu Á và Mỹ Latinh.Sau hội thảo, các doanh nghiệp hai nước đã có buổi làm việc trực tiếp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, sản phẩm vào mạng lưới phân phối của mỗi nước. Một số hợp đồng thương mại về gỗ nguyên liệu, thức ăn gia súc đã được ký kết nhân dịp này. Nhiều công ty Argentina quan tâm nhập khẩu hàng dệt may, cà phê, bóng điện do Việt Nam sản xuất.Năm 2016, trao đổi thương mại giữa Argentina và Việt Nam vượt 3 tỷ USD và dự kiến con số này sẽ đạt 3,5 tỷ USD trong năm nay.Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại tại Argentina từ ngày 23-27/7, các doanh nghiệp Việt Nam đã thăm Hội chợ Nông nghiệp Argentina 2017 và khu công nghiệp Pilar, tỉnh Buenos Aires.Trước khi tới Argentina, đoàn doanh nghiệp Việt Nam cũng đã thực hiện xúc tiến thương mại tại Paraguay, với sự hỗ trợ của Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Buenos Aires. Đại sứ Đặng Xuân Dũng, kiêm nhiệm Paraguay, tham gia các hoạt động của đoàn./.