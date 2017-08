Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong-Nhật Bản ở Manila ngày 6/8. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chiều 6/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 50 (AMM 50) tại Malina (Philippines) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong-Nhật Bản với sự tham dự của Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định cam kết của Việt Nam phối hợp cùng Nhật Bản và các nước Mekong triển khai thành công Chiến lược Tokyo 2015 và Kế hoạch hành động 2016-2018.Nhằm hỗ trợ các nước Mekong tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, Phó Thủ tướng đề xuất phát triển các hành lang giao thông quốc tế và hệ thống logistics hiệu quả để khu vực Mekong thực sự là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và là cửa ngõ vào các thị trường lớn như Ấn Độ và ASEAN.Bên cạnh đó, Nhật Bản hỗ trợ các nước Mekong chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và tiết kiệm năng lượng; phát triển các nguồn năng lượng một cách tối ưu nhằm bảo đảm cân bằng giữa an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực; quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong và ứng phó biến đổi khí hậu.Nhật Bản cũng hỗ trợ các nước Mekong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và phục vụ quá trình công nghiệp hóa.Tại hội nghị, các bên đã tập trung trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào tháng11 tới.Các nước Mekong đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong thúc việc đẩy kết nối khu vực, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng công nghiệp thông qua các sáng kiến như "Đối tác vì hạ tầng chất lượng cao," "Sáng kiến phát triển nguồn nhân lực công nghiệp", các khoản hỗ trợ phát triển chính thức.Các Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hợp tác Mekong-Nhật Bản vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực đồng thời nhấn mạnh sẽ phối hợp giải quyết các khó khăn trong kết nối hạ tầng "mềm" như thủ tục thông quan, nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng chất lượng cao.Các Bộ trưởng cũng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với Ủy hội sông Mekong và hợp tác công-tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Nhật Bản lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Singapore-nước Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2018./.