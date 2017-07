Một nhà máy sản xuất nước giải khát của doanh nghiệp Nhật Bản ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa công bố số liệu cho thấy Việt Nam đã vượt qua Malaysia để trở thành nước mang về nhiều lợi nhuận hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.Số liệu của BoJ cho thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Việt Nam đem lại nguồn thu 198,1 tỷ yen (1,74 tỷ USD) trong năm 2016, tăng 70% so với mức 116,2 tỷ yen năm 2014, giữa bối cảnh số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam gia tăng và nền kinh tế Việt Nam đi lên.Tính đến nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký tại các hiệp hội kinh doanh Nhật Bản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm hơn 250 doanh nghiệp kể từ năm 2014 lên gần 1.500 doanh nghiệp. Chi phí nhân công tại Trung Quốc tăng đã khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quyết định mở nhà máy tại Việt Nam. GDP của Việt Nam cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng hơn 6%/năm trong ba năm trở lại đây.Kết quả cuộc thăm dò thực hiện bởi Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản cho thấy gần 2/3 trong tổng số các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam làm ăn có lãi.Năm 2014, Việt Nam đứng ở vị trí thấp hơn so với các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan trong việc mang lại lợi nhuận từ vốn FDI của các doanh nghiệp Nhật Bản.Tổng Giám đốc công ty tư vấn I-Glocal Co. (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) Takayuki Jitsuhara cho biết thuế doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm xuống còn 20% trong tháng 1/2016. Bên cạnh đó, việc Việt Nam không đánh thuế thu nhập từ cổ tức cũng là một ưu đãi đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.Nguồn thu từ FDI của Nhật Bản đổ vào Malaysia giảm khoảng 24% từ năm 2014 xuống 167,5 tỷ yen trong năm 2016./.