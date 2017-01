Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm việc với tập đoàn IL&FS. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng thăm một gian hàng tại triển lãm. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Từ ngày 10-13/1, tại trung tâm hội nghị quốc tế Mahatma Mandir ở Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, Đông Bắc Ấn Độ đã diễn ra Hội nghị cấp cao toàn cầu Gujarat Vibrant với mục tiêu trọng tâm là “Phát triển kinh tế và xã hội bền vững.”Hội nghị lần thứ 8 này do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì phiên khai mạc và có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, các nhà lãnh đạo đến từ các tập đoàn trên thế giới, các nhà hoạch định chính sách, những người đứng đầu các viện quốc tế trên khắp thế giới nhằm thúc đẩy phát triển và hợp tác.Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Cao Quốc Hưng dẫn đầu đã tham dự hội nghị và tham gia chương trình bàn tròn với sự góp mặt của các trưởng đoàn và các tổng giám đốc các tập đoàn lớn của Ấn Độ và quốc tế.Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Modi đã chào đón các đại biểu tham dự, đồng thời giới thiệu về Ấn Độ và những thành tựu nổi bật của nước này.Ông cho biết Ấn Độ đã trở thành điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu và sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” đã trở thành “thương hiệu lớn nhất” mà quốc gia này từng có.Ông cho biết tổng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ấn Độ tính trong hai năm rưỡi qua đạt 130 tỷ USD và luồng vốn FDI trong hai tài khóa vừa qua tăng 66% so với hai tài khóa trước đó.Trên thực tế, tổng luồng vốn FDI của Ấn Độ trong năm vừa qua đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ đang là nước nhận đầu tư vốn nước ngoài lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nhận định quốc gia Nam Á này sẽ tiếp tục nằm trong tốp đầu toàn cầu tiếp nhận luồng vốn FDI.Ông Modi nhấn mạnh việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho kinh doanh và thu hút đầu tư là ưu tiên hàng đầu.Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã có buổi làm việc với Infrastructure Leasing & Financial Services Limited ( IL&FS) - tập đoàn đầu tư về cơ sở hạ tầng và đã đầu tư dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thăm Gift City - thành phố thông minh đầu tiên của Ấn Độ, làm việc với Bộ Thép, Bộ Năng lượng của Ấn Độ và tham gia triển lãm./.