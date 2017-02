Quang cảnh Hội nghị thường niên lần thứ 40 của Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD). (Ảnh: Ngự Bình/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Hội nghị thường niên lần thứ 40 của Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã chính thức khai mạc vào sáng 14/2 tại Rome, Italy theo giờ địa phương.Tham dự hội nghị, tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/2, có Ban lãnh đạo IFAD, lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cùng đại diện 176 nước thành viên IFAD. Đoàn Việt Nam dự hội nghị gồm 5 thành viên do Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà dẫn đầu.Tại hội nghị lần này, IFAD sẽ tiến hành bầu chủ tịch mới. Hiện có 8 ứng cử viên cho chức chủ tịch IFAD do các nước Indonesia, Mexico, Italy, Maroc, Togo, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Dominicana và Thụy Sĩ đề cử.Chủ tịch IFAD do Hội đồng Quản trị, là cơ quan cao nhất của IFAD bầu với nhiệm kỳ 4 năm. Chủ tịch được bầu thường kiêm luôn là người đứng đầu Ban điều hành.Chủ tịch hiện nay là ông Kanayo F. Nwanze, người Nigeria, sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình vào ngày 31/3 tới.Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc có trụ sở đóng tại Rome. Khởi đầu ý tưởng thành lập IFAD được nêu ra tại Hội nghị Lương thực thế giới năm 1974. Ngày 13/6/1976, Hiệp định về thành lập Quỹ được thông qua, tiếp đó tới ngày 20/12/1976 được ký chính thức và có hiệu lực từ ngày 30/11/1977.Kể từ năm 1978 đến nay, IFAD đã đầu tư khoảng 18,4 tỷ USD dưới hình thức các khoản viện trợ và cho vay với lãi suất thấp cho các nước đang phát triển thông qua nhiều dự án, tạo điều kiện thuận lợi để khoảng 464 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói. IFAD hiện có 176 thành viên, gồm những nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và những nước đang phát triển. Việt Nam là thành viên IFAD từ năm 1997./.