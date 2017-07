Đại sứ ủy nhiệm Nguyễn Xuân Dũng (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại hội thảo tăng cường kết nối ASEAN-Mỹ Latinh tại Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Ngày 13/7, Hội đồng Quan hệ quốc tế Argentina (CARI) đã tổ chức hội thảo tăng cường kết nối giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với khu vực Mỹ Latinh.Hội thảo diễn ra tại thủ đô Buenos Aires và một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2017).Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại hội thảo, Đại sứ ủy nhiệm Việt Nam Đặng Xuân Dũng khẳng định, tuy xa cách về địa lý, nhưng khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh có những lợi ích song trùng và đan xen trên các bình diện chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại và xã hội-văn hóa.Ông nhấn mạnh lịch sử 5 thập kỷ hình thành và phát triển của ASEAN cho thấy hòa bình và ổn định có vai trò then chốt đảm bảo sự phát triển và thịnh vượng của mọi quốc gia.Ông Đặng Xuân Dũng cho rằng ngăn ngừa xung đột, xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á và một phần của châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thành công lớn nhất của ASEAN, giúp các quốc gia thành viên hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế và củng cố một ASEAN thống nhất và mạnh mẽ chống lại áp lực từ bên ngoài.Theo Đại sứ ủy nhiệm Đặng Xuân Dũng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở các khu vực đều có mối tương tác chặt chẽ và không thể tách rời nhau, bất cứ hành vi vô trách nhiệm nào cũng có thể dẫn đến bất ổn, xung đột, ảnh hưởng tới các nền kinh tế không chỉ ở khu vực đó mà trên toàn thế giới, với những hậu quả khôn lường.Đề cập tới những thách thức truyền thống của an ninh và hòa bình, ông Đặng Xuân Dũng đã chia sẻ thông tin về tình hình Biển Đông, đề tài được thảo luận thường xuyên tại các cuộc họp của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.Ông cho biết ASEAN luôn cố gắng hết sức để duy trì và củng cố quan điểm chung về vấn đề này, theo đó, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực.Đại sứ ủy nhiệm Đặng Xuân Dũng cũng nhấn mạnh những thách thức phi truyền thống đối với an ninh và hòa bình mà cả Đông Nam Á và Mỹ Latinh cùng phải đương đầu, trong đó gồm vấn đề biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên nước, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố và các mối đe dọa an ninh mạng, đòi hỏi hai khu vực tăng cường hợp tác, phối hợp hành động kịp thời và hiệu quả vì sự phát triển và thịnh vượng.Ông Đặng Xuân Dũng cũng đề cao vai trò kết nối của các cơ quan đại diện trong việc thúc đẩy liên kết khối ASEAN với Mỹ Latinh, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai khu vực.Cũng tại hội thảo, Đại sứ các nước Thái Lan Narisroj Fuangrabil, Malaysia Abdul Razak, Indonesia Jonny Sinaga và Tổng Lãnh sự Philippines Lolita Capco đã chia sẻ những vấn đề về giao lưu trao đổi văn hóa, hợp tác thương mại-kinh tế giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, sự giao thoa tôn giáo và nền văn hóa đa dạng của các nước Đông Nam Á, và triển vọng quan hệ giữa ASEAN-Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).Nhân dịp này, Giám đốc Ủy ban châu Á CARI, Eduardo Sadous​ cũng đánh giá cao sự phát triển năng động và sự đoàn kết của ASEAN, đề cao tiềm năng hợp tác giữa ASEAN với Mỹ Latinh nói chung và Mercosur nói riêng.Các diễn giả đã cung cấp một bức tranh tổng thể, đa chiều về tình hình ASEAN, mối quan hệ tương tác với Mỹ Latinh cho hơn 200 học giả có mặt tại buổi hội thảo.Hội thảo lần này là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia trong vấn đề quan hệ quốc tế tại thủ đô của Argentina./.