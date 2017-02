May sản phẩm túi xách xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Năm 2016, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 5 châu Á về kim ngạch xuất khẩu sang Canada và đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều.Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho biết trong năm ngoái, tổng kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt 4,14 tỷ USD, tăng 1,1% so với năm 2015. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Canada 3,744 tỷ USD (tăng 17,1%) và nhập từ Canada 396,5 triệu USD (giảm 23,2%).Xuất khẩu tăng trong khi nhập khẩu giảm mạnh khiến thặng dư thương mại của Việt Nam với Canada ngày càng nới rộng, lên tới 3,347 tỷ trong năm 2016, tăng 24,7% so với năm trước đó.Theo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Canada Hoàng Anh Dũng, mặc dù mức tăng xuất khẩu của Việt Nam sang Canada trong năm 2016 chỉ đạt 17,1% so với năm 2015 nhưng đây vẫn là kết quả tương đối khả quan nếu đặt trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nước ASEAN sang Canada chỉ tăng 2,8% và kim ngạch xuất khẩu của nhóm ASEAN 6 tăng trưởng âm.Cụ thể, xuất khẩu của Thái Lan sang Canada giảm 2,3%; Indonesia giảm 6,6%; Malaysia giảm 5,4%; Singapore giảm 1,1% và Philippines giảm 8,1%.Những thành quả trên tiếp tục giữ Việt Nam ở vị trí đứng đầu các nước ASEAN trong trao đổi thương mại hai chiều với Canada và bỏ xa nước đứng thứ hai là Thái Lan với tổng kim ngạch chỉ đạt 3,054 tỷ USD.Riêng về kim ngạch xuất khẩu sang Canada, Việt Nam duy trì vị trí thứ 5 châu Á, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).Những nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Canada có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là máy móc, thiết bị điện và điện tử (tăng 55,5%); vali, túi xách, đồ thể thao (tăng 23,6%).Những nhóm hàng nhập khẩu từ Canada có nhiều biến động mạnh nhất là than đen, than mềm (tăng 105,8%); gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 81,5%); ngũ cốc (giảm 78%) và phân bón (giảm 39%)./.