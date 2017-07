Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum phát biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài. (Ảnh Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/7, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Samdech Say Chhum đã tới dự và phát biểu tại lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Preah Sihanouk. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:“Kính thưa các vị sư sãi,Kính thưa Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Kính thưa Samdech, quý ông, quý bà, các vị Nek Oknha, các quý vị đại biểu trong nước và quốc tế,Hôm nay, thay mặt Samdech Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, tôi rất vinh dự và vui mừng được tham dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Preah Sihanouk.Buổi lễ diễn ra trọng thể, với sự hiện diện cao cả và quý báu của Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình rất trọng đại này.Nhân dịp trọng thể này, tôi xin biểu dương Ban Thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp tốt với chính quyền tỉnh Preah Sihanouk trong việc chuẩn bị buổi lễ đạt kết quả tốt như toàn thể chúng ta đã chứng kiến.Kính thưa Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Kính thưa Samdech, quý ông, quý bà, các vị Nek Oknha, các quý vị đại biểu khách quý,Nhân dịp trọng thể này, tôi xin thông báo và điểm lại một số dấu mốc lịch sử của Mặt trận cũng như sự nghiệp và mục đích xây dựng, trùng tu và tôn tạo Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia, xin thông báo với Đoàn Chủ tịch và toàn thể Hội nghị rằng: Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia là tổ chức đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Campuchia, các tầng lớp, các giới, tất cả các dân tộc trong và ngoài nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp và xu hướng chính trị, tập hợp mọi lực lượng yêu nước, yêu hòa bình, dân chủ và tự do tự nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước, tiến tới hoàn thành việc giảm nghèo vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Campuchia.Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia quan tâm bảo vệ quyền tự do và lợi ích chính đáng của nhân dân, thúc đẩy việc tôn trọng Hiến pháp và luật pháp hiện hành của Nhà nước, tập hợp các ý kiến và yêu cầu của nhân dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Tham gia xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt giữa nhân dân Campuchia với nhân dân các nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới.Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia là tên gọi mới của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia được thành lập ngày 2 tháng 12 năm 1978, tại thôn Chong Khlu, xã Chong Khlu, huyện Snoul, tỉnh Kratie với mục đích tập hợp tất cả những người yêu nước trên khắp mọi miền đất nước tham gia đấu tranh đánh đổ chế độ đen tối diệt chủng của Pol Pot và giành đại thắng lịch sử vào ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1979.Trong thời kỳ đấu tranh chống chế độ tàn bạo này, rất nhiều nam nữ chiến sỹ và những người yêu nước Campuchia và cũng có rất nhiều chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Nhắc lại sự hy sinh hết sức to lớn, vô giá của các chiến sỹ hai nước trong cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ Pol Pot, từ thập kỷ 80, với sự hợp tác giữa phía Campuchia và Việt Nam, chúng ta đã xây dựng tượng Đài Hữu nghị Campuchia -Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh và tại các tỉnh trên khắp Vương quốc Campuchia.Do nhận thấy, các tượng Đài Hữu nghị Campuchia -Việt Nam tại một số tỉnh đã rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng và hầu như mất đi cấu trúc ban đầu nên đã yêu cầu xây dựng, trùng tu và tôn tạo lại.Công việc này được tiến hành sau cuộc gặp giữa Samdech Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, thành viên Đoàn chủ tịch danh dự Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là sau cuộc gặp Ngài Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 3/12/2013 tại Cung hòa bình của Vương quốc Campuchia.Thực hiện tinh thần của cuộc gặp trên, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Thủ tướng đã giao trách nhiệm cho Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đại diện phía Campuchia phối hợp với Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng và xây dựng dự án xây dựng, trùng tu và đề cao tính mỹ thuật của Đài hữu nghị Campuchia -Việt Nam trên đất Campuchia.Theo thống kê thực tế, trên cả nước Campuchia có 17 Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Đài Hữu nghị ở thủ đô Phnom Penh và tại 16 tỉnh, trong đó có các tỉnh Svay Rieng, tỉnh Kampot, tỉnh Takeo, tỉnh Kampong Chhnang, tỉnh Kampong Thom, tỉnh Kampong Speu, tỉnh Koh Kong, tỉnh Rattanakiri, tỉnh Steung Treng, tỉnh Kratie, tỉnh Preah Sihanouk, tỉnh Preah Vihear, tỉnh Battambang, tỉnh Prey Veng và tỉnh Siem Reap.Tính đến nay, trong số 17 Đài Hữu nghị Campuchia -Việt Nam, chúng ta đã xây dựng, trùng tu 12 Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và đã khánh thành 6 Đài.Hôm nay, chúng ta đang tổ chức lễ khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk là đài thứ 7. Bên cạnh đó, ngày 27/7/2017 tới, chúng ta sẽ tiếp tục khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam thứ 8 tại tỉnh Battambang.Thưa toàn thể các quý vị,Hai nước Campuchia-Việt Nam chúng ta đã từng trải qua muôn vàn khó khăn và thách thức trong nhiều sự kiện lịch sử qua nhiều giai đoạn. Nhưng ngày nay hai nước chúng ta đã bước vào trang sử mới với việc đã đạt được hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ, phát triển và đã hướng tới sự tin tưởng, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, thịnh vượng, phát triển kinh tế ở khu vực và trên thế giới.Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Campuchia, một lần nữa, tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đồng thời ghi nhớ mãi, không thể nào quên công ơn to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã hy sinh tất cả để giải phóng, cứu Tổ quốc và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng tàn bạo, đã góp phần vào tiến trình tìm kiếm hòa bình và công lý cho đất nước Campuchia chúng tôi.Như Samdech, các quý ngài, quý bà, quý ông, các Nek Oknha đã biết, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia-Việt Nam đã có từ lâu đời, hàng năm chúng ta thường xuyên có sự trao đổi đoàn, đồng thời lãnh đạo hai nước có trao đổi điện mừng trong dịp lễ Quốc khánh và các dịp lễ truyền thống khác của mỗi nước.Quan hệ Campuchia -Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn hai nước có hòa bình, ổn định và phát triển. Việc thường xuyên tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức của lãnh đạo Campuchia-Việt Nam trong những năm gần đây có ý nghĩa hết sức to lớn, đã phát triển và ngày càng làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ. Quan hệ song phương đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, xã hội, du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật.Bên cạnh đó, quan hệ thương mại giữa hai nước không ngừng tăng lên. Giải pháp cho vấn đề biên giới có sự tiến triển mạnh, đặc biệt là biên giới trên bộ đã được giải quyết gần như hoàn thành. Các yếu tố này đã đem đến bầu không khí tốt đẹp đối với việc gìn giữ hòa bình, ổn định, việc tăng tốc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo của nhân dân hai nước.Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Campuchia và thay mặt Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch danh dự Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; trong đó có sự giúp đỡ về lĩnh vực giáo dục, tiếp tục giúp phát triển nguồn nhân lực, giúp phát triển cơ sở hạ tầng, công tác xã hội và hợp tác trong các lĩnh vực khác như về năng lượng và du lịch.Nhân cơ hội quý báu này, tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ cả về tinh thần, vật chất và tài chính để xây dựng, trùng tu và chỉnh trang Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam trên đất nước Vương quốc Campuchia chúng tôi.Đồng thời, tôi cũng xin chân thành biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực quan tâm của Ban Thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, cũng như chính quyền tỉnh Preah Sihanouk đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, trùng tu và chỉnh trang hoàn thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, những thành tựu này được lưu giữ làm lợi ích chung của quốc gia, đặc biệt là để củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước Campuchia-Việt Nam.Một lần nữa, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận, nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Việt Nam đã tiễn chồng, vợ, con sang tham gia phong trào Mặt trận giải phóng Tổ quốc Campuchia khỏi chế độ Pol Pot diệt chủng, đã giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Đây là chân lý lịch sử không thể nào quên và chúng tôi đã nhận thức rất rõ rằng, nếu không có ngày 2 tháng 12 và ngày chiến thắng mùng 7 tháng Giêng, chúng ta không có những gì như ngày hôm nay.Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc quý ngài, quý bà, quý ông, các Nek Oknha, các vị khách quý trong nước và quốc tế sức khỏe dồi dào và thành công trong sứ mệnh phục vụ đất nước, Tổ quốc và xin chúc tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước Campuchia - Việt Nam chúng ta ngày càng bền vững lâu dài.Tôi xin tuyên bố chính thức khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk.Xin cảm ơn”./.