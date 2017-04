Trước thông tin Saudi Arabia ngừng nhập khẩu gia cầm sống, trứng ấp và gia cầm con các loại từ Việt Nam do lo ngại dịch cúm gia cầm, lãnh đạo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) khẳng định, Việt Nam chưa xuất khẩu gia cầm sống sang bất kể nước nào. Do đó, thông tin trên không ảnh hưởng gì đến Việt Nam.Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hiện nay Việt Nam mới chỉ có một doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị trường Nhật Bản. Hiện doanh nghiệp này đã xây dựng nhà máy giết mổ, chế biến thịt gà tại Đồng Nai đồng thời, cuối năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành “Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu.”Trước đó, Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia ngày 16/4 đưa tin, Bộ Môi trường, Nước và Nông nghiệp Saudi Arabia đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống, trứng ấp và gia cầm con các loại từ Việt Nam do lo ngại dịch cúm gia cầm.Trong một thông báo cùng ngày, Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm dịch Động vật và Thực Vật, thuộc Bộ Môi trường, Nước và Nông nghiệp Saudi Arabia, ông Osama bin Abdullah Al-Saleh nói rằng quyết định trên được đưa ra sau khi Tổ chức Thú y Thế giới cảnh báo về tình hình dịch cúm gia cầm tại Việt Nam.Theo ông Al-Saleh, nhiều trường hợp cúm gia cầm đã được phát hiện, do đó lệnh tạm ngừng nhập khẩu này sẽ được duy trì cho tới khi dịch bệnh được giải quyết hoàn toàn.Trước đó, ngày 26/3, Saudi Arabia cũng thông báo tạm thời cấm nhập khẩu thịt, trứng và giống gia cầm từ bang Tennessee (Mỹ) sau khi bang này phát hiện một chủng cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao. Lệnh cấm trên được ban hành theo một cảnh báo do Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới đưa ra trước đó và sẽ duy trì hiệu lực đến khi có thông tin chắc chắn bang Tennessee hết dịch cúm gia cầm./.