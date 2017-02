Ảnh minh họa.

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao ngày 6/2 cho biết, đoàn thể thao Việt Nam gồm 6 vận động viên sẽ tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á mùa đông lần thứ 8 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-27/2/2017.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao mùa đông châu Á.Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội do ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Theo đó, Đoàn sẽ gồm 10 thành viên, trong đó 6 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao.Các vận động viên gồm Nguyễn Văn An, Nguyễn Võ Hữu Vinh và Nguyễn Đức Mạnh tranh tài ở môn trượt tuyết núi cao (Alpine skiing); Phạm Tiến Đạt tranh tài ở môn trượt tuyết băng đồng (Cross-country skiing). Nguyễn Thái Bình, Trịnh Đình Thời tranh tài môn trượt ván trên tuyết (Snowboarding).Nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao mùa đông châu Á diễn ra tại Sapporo (Nhật Bản), các vận động viên đã tập luyện 3 môn nêu trên từ nhiều tháng qua. Do ở Việt Nam không có băng tuyết nên các vận động viên phải tập luyện trên địa hình cát tại Mũi Né (Bình Thuận).Hiện nay, các môn thể thao mùa đông đang bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người tham gia tập luyện trượt băng nghệ thuật ngày càng tăng, hy vọng sắp tới các vận động viên Việt Nam sẽ tỏa sáng trên đấu trường quốc tế ở các đại hội thể thao mùa đông.Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2017 được tổ chức tại thành phố Sapporo, Nhật Bản, dự kiến thu hút vận động viên đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu với 11 phân môn thể thao, 64 nội dung thi đấu, bao gồm các thể loại: Trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, trượt băng vòng ngắn, trượt tuyết núi cao, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do, trượt ván trên tuyết, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng.../.