(Nguồn: Vnews)

Trang du lịch của Asia One gợi ý 5 trải nghiệm nhất định nên thử khi tới châu Á dành cho du khách đam mê mạo hiểm; trong đó có lướt ván diều ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) của Việt Nam.Với những du khách ưa mạo hiểm, lướt ván diều ở Mũi Né thực sự là trải nghiệm khiến họ hứng thú và cảm thấy thỏa mãn.Môn thể thao dưới nước này có nhiều nét giống lướt sóng, nhưng có thêm chiếc diều no gió kéo người chơi di chuyển.Mũi Né có nhiều chỗ dạy lướt ván diều hoặc cho khách thuê dụng cụ để chơi. Bên cạnh đó, Mũi Né cũng có nhiều trò chơi dưới nước thu hút khác như lướt sóng, lướt ván buồm, chèo thuyền kayak...Năm thiên đường trải nghiệm mạo hiểm hiện được trang Asia One nhắc tới ngoài lướt ván diều ở Mũi Né còn có nhảy bungee ở Macau, Trung Quốc, chinh phục trạm Everest Base Camp, Nepal, Nhảy dù trong nhà ở Sentosa, Singapore và Lặn ngắm san hô ở Palawan, Philippines./.