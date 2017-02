Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Thủ tướng Uzbekistan Mirzaev Zoyir. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Thủ tướng Uzbekistan Mirzaev Zoiyr sang thăm làm việc tại Việt Nam.Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tích cực với 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 37,4 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với năm 2012.Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường tiếp xúc, nghiên cứu, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa-xã hội, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của mỗi nước. Hai bên cần tổ chức những ngày văn hóa của nước này tại nước kia, từ đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người của nhau, qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch, tiến tới mở đường bay thẳng giữa hai nước.Nhấn mạnh Việt Nam có lợi thế và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như sản xuất-chế biến lúa gạo, thủy sản, cây công nghiệp, dệt may, da giày..., Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực với Uzbekistan. Do đó, Việt Nam mong muốn Uzbekistan tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, hợp tác đầu tư với các đối tác Uzbekistan.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, Uzbekistan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại đây. Bởi đây là những cầu nối quan trọng giúp phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Uzbekistan Mirzaev Zoiyr cho rằng, với 25 năm phát triển quan hệ ngoại giao và những gắn bó thân thiết giữa Chính phủ, nhân dân hai nước, Uzbekistan coi Việt Nam là đối tác chiến lược, là trọng tâm thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.Phó Thủ tướng Mirzaev Zoiyr đồng tình với ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tăng cường hợp tác giữa hai bên tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trong chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Uzbekistan và Đoàn sẽ tập trung tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài; sản xuất, chế biến, bảo quản, xuất khẩu các sản phẩm nông sản như lúa gạo, tôm, thủy-hải sản; phát triển các ngành dệt may, da giày. Bên cạnh đó, Uzbekistan cũng rất mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước./.