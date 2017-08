Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ngày 7/8, trong thời gian dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp gỡ và có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Gerry Brownlee, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Đại diện cao cấp phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini.Trong các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và các đối tác đã trao đổi về các nội dung hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.Việt Nam cùng các nước và EU nhất trí đưa hợp tác đi vào chiều sâu, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác.Phó Thủ tướng đề nghị các nước tạo điều kiện cho hàng hóa, đặc biệt là nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường của các nước.Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và các nước cũng như EU khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống như chống khủng bố, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Biển Đông trên cơ sở Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm đàm phán thực chất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).Bộ trưởng Ngoại giao các nước khẳng định sẽ phối hợp cùng với nước chủ nhà tổ chức năm APEC Việt Nam 2017 và hướng tới thành công của Tuần lễ cấp cao tháng 11 tới tại Đà Nẵng./.