Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Philippines, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM 50) đã chính thức khai mạc sáng 5/8 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô Manila với sự tham gia của 10 quốc gia thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị AMM 50 và các hội nghị liên quan.Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nhấn mạnh kể từ khi thành lập, ASEAN đã đặt ra mục tiêu là "cam kết bình ổn, ổn định và phát triển kinh tế cho người dân."Chính vì vậy, tại hội nghị lần này, các bộ trưởng sẽ thảo luận những tiến bộ của khu vực trong việc triển khai các sáng kiến quan trọng; rà soát tiến trình và định hướng tương lai của các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN; việc thực hiện Kế hoạch Cộng đồng An ninh Chính trị-An ninh năm 2025... và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng sẽ thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan của khu vực và quốc tế cùng quan tâm như Biển Đông; tình hình Bán đảo Triều Tiên; chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan; an ninh hàng hải và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.Tại phiên họp toàn thể, các Bộ trưởng sẽ thảo luận chi tiết về các cuộc họp của nhóm khu vực với 17 bên đối thoại, gồm các cường quốc như Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc.Các vấn đề được mong đợi sẽ được thảo luận giữa các nhà ngoại giao hàng đầu gồm phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tội phạm xuyên quốc gia.Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Quyền con người sẽ cập nhật cho các Bộ trưởng Ngoại giao về tình hình nhân quyền ở khu vực để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN dựa trên các Điều khoản Tham chiếu của ASEAN và Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.Hội nghị AMM 50 và các hội nghị liên quan sẽ kéo dài đến ngày 8/8.Vào ngày 7/8, các Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và 17 đối tác đối thoại sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) - cuộc đối thoại an ninh đa phương quan trọng nhằm thảo luận các vấn đề nóng ở khu vực hiện nay./.