Đại sứ Việt Nam Đặng Xuân Dũng trao bản sao thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho quyền Bộ trưởng Ngoại giao Paraguay Terumi Matsuo de Claverol. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+)

Tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay, Đặng Xuân Dũng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Paraguay Terumi Matsuo de Claverol đã ca ngợi những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam trong những năm qua.Trong buổi tiếp sau khi Đại sứ Đặng Xuân Dũng trao bản sao thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày 24/7, bà De Claverol khẳng định Việt Nam và Paraguay có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại.Bà De Claverol chia sẻ những lo ngại về an ninh lương thực do hậu quả của biến đổi khí hậu và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.Về vấn đề Biển Đông, đại diện Bộ Ngoại giao Paraguay tái khẳng định ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.Về phần mình, Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Paraguay trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi thương mại và văn hóa, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Horacio Cartes, cũng như nhắc lại lời mời tới thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới người đứng đầu nhà nước Paraguay.Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng chuyển lời chào thân ái của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới Ngoại trưởng Eladio Loizaga, đồng thời chuyển lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Paraguay sang thăm Việt Nam.Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Xuân Dũng cũng dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang xúc tiến thương mại tại Paraguay và tham dự Hội chợ nông sản 2017. Việc doanh nghiệp Việt Nam lần đầu sang Paraguay tìm kiếm cơ hội hợp tác đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.Việt Nam xuất sang Paraguay chủ yếu là giày và dụng cụ thể thao, hàng điện tử, cao su, hàng may mặc, máy móc và dụng cụ cơ khí, ôtô, máy kéo, máy làm đất trong khi nhập bột đậu tương, thịt bò và phụ phẩm của gia súc, ngũ cốc, hạt giống và hạt có dầu, da thuộc, gỗ nguyên liệu, sắt thép.Sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Paraguay đã có những bước phát triển tốt đẹp. Trong 7 năm trở lại đây, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt trung bình 70 triệu USD/năm. Kim ngạch thương mại năm 2016 đạt hơn 75 triệu USD, tăng 24,9% so với năm trước.Năm ngoái, Việt Nam là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn thứ 4 của Paraguay sau Chile, Nga và Brazil./.