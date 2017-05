(Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Từ 9-10/5, Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong, được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia.Hội nghị có sự tham dự của các nước tiểu vùng sông Mekong gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Trung Quốc và Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), nằm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ năm 1993 (MOU 1993) về hợp tác phòng, chống ma túy giữa sáu nước Tiểu vùng sông Mekong và UNODC.Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan đánh giá "Bản ghi nhớ khu vực sông Mekong là nền tảng quan trọng để giải quyết các thách thức về ma túy. Vấn đề này vượt qua biên giới sáu nước của chúng ta và thực sự mang tính khu vực và cần được chia sẻ;" đồng thời nhấn mạnh "Kế hoạch hành động mới mà sáu quốc gia khu vực tiểu vùng sông Mekong chúng ta ký ngày hôm nay phản ánh cam kết làm việc cùng nhau của chúng ta."Hội nghị năm nay tập trung kiểm điểm, đánh giá cơ chế hợp tác MOU; thảo luận giải pháp tăng cường hiệu quả điều phối các nỗ lực hợp tác phòng, chống ma túy của khu vực; rà soát, đánh giá tình hình, phương thức thủ đoạn sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép ma túy; xây dựng và thống nhất kế hoạch vận động tài trợ cho giai đoạn tiếp theo.Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã chuyển giao chức Chủ tịch năm 2015 cho nước chủ nhà Campuchia và có bài phát biểu quan trọng, nêu bật chủ trương, chính sách cũng như thành tựu của Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy; khẳng định tầm quan trọng của Bản ghi nhớ hợp tác MOU 1993 về phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mekong và đánh giá cao kết quả hợp tác phòng, chống ma túy của tiểu vùng trong 25 năm qua, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các nước thành viên, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giúp ngăn chặn, kiềm chế tốc độ gia tăng và hạn chế thấp nhất hậu quả cho xã hội của tệ nạn ma túy; khẳng định các cam kết của Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc những cam kết và thỏa thuận đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cho các mục tiêu chung của khu vực, vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và xây dựng một khu vực không có ma túy.Tại Hội nghị lần này, Bộ trưởng các nước thành viên và UNODC đã thông qua "Tuyên bố chung Phnom Penh về Giải quyết có hiệu quả vấn đề ma túy trong vùng," cam kết nỗ lực giải quyết hiệu quả vấn đề ma túy trong khu vực; và thông qua Bản kế hoạch hành động tiểu vùng lần thứ 10 về phòng chống ma túy giai đoạn 2017-2019 (SAP10).Tuyên bố khẳng định lại quyết tâm giải quyết những thách thức về ma túy khi xem xét đến sức khỏe và an ninh của các cộng đồng trong khuôn khổ ba công ước quốc tế về ma túy. Tuyên bố cũng kết nối Kế hoạch hành động với Mục tiêu Phát triển bền vững và Chương trình Phát triển sau 2030. Bản Kế hoạch hành động tiểu vùng ưu tiên tới bốn lĩnh vực hợp tác về ma túy và chăm sóc sức khỏe, thực thi pháp luật, hợp tác tư pháp và phát triển thay thế bền vững./.