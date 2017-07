Đại sứ Nguyễn Phương Nga. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 25/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc thảo luận mở với chủ đề “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine” dưới sự chủ trì của ông Lưu Kiết Nhất, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7/2017.Đại diện của gần 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham dự và phát biểu tại cuộc thảo luận.Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nickolay Mladenov, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh mặc dù cộng đồng quốc tế rất nỗ lực song khu vực Trung Đông vẫn chìm trong các mâu thuẫn, xung đột sắc tộc và tôn giáo, các hành động khủng bố, bạo lực; các chủ thể phi nhà nước vẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.Diễn biến tại Jerusalem những ngày gần đây, đặc biệt là các vụ bạo lực xảy ra sau khi Israel đóng cửa các khu thánh đường và lắp đặt cổng từ tại lối vào khu vực đền Al-Aqsa, cho thấy nguy cơ lớn về sự leo thang căng thẳng, trong đó có khả năng cuộc xung đột chuyển thành xung đột tôn giáo đẩy hai bên và cả khu vực vào một cuộc khủng hoảng bạo lực.Ông Mladenov kêu gọi Israel thực thi Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dừng ngay các hoạt động xây dựng nhà tái định cư tại các khu vực chiếm đóng của Palestine; hai bên kiềm chế, tránh các hành động có thể phá hỏng những cơ hội cho giải pháp hai nhà nước chung sống trong hòa bình.Liên quan đến tình hình tại Gaza, ông Mladenov bày tỏ lo ngại về những căng thẳng, thù địch giữa Fatah và Hamas ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 2 triệu người dân đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẽ không từ bỏ các nỗ lực hòa giải và cứu trợ nhân đạo tại đây.Ngoài ra, ông cũng ghi nhận một số kết quả đạt được gần đây trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, cung cấp một phần điện, nước và nhiên liệu cho người dân ở Dải Gaza và Bờ Tây.Tại cuộc thảo luận, nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng, bạo lực leo thang và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại khu vực; yêu cầu Israel ngừng ngay các hoạt động vi phạm luật nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế, thực thi đầy đủ Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an; kêu gọi hai bên sớm nối lại các cuộc thương lượng hòa bình trên cơ sở giải pháp hai nhà nước, trong đó thành lập Nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967 và thủ đô Đông Jerusalem.Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine.Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam lên án mọi hoạt động khủng bố, bạo lực, gây đau khổ, mất mát lớn cho thường dân, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.Đại sứ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, có các hành động làm giảm căng thẳng và sớm nối lại đàm phán.Đại sứ khẳng định lập trường của Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, cùng chung sống trong hòa bình, an ninh, công nhận lẫn nhau và ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì những quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự quyết và quyền thành lập một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột Israel-Palestine./.