Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn đáp từ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tối 20/7, Quốc vương Norodom Sihamoni đã mở Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.Tại lễ Quốc yến, Quốc vương Norodom Sihamoni có diễn văn chào mừng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn đáp từ.TTXVN trân trọng giới thiệu bài diễn văn đáp từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:“Thưa Quốc vương Norodom Sihamoni,Thưa các vị lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia,Thưa các quý vị,Chúng tôi rất cảm kích trước tình cảm cao quý, thân thiết và những lời nói đầy ân tình của Quốc vương Norodom Sihamoni về đất nước và nhân dân Việt Nam, về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam​-Campuchia.Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi chân thành cảm ơn Quốc vương, các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho cá nhân tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp hết sức trọng thị, nồng hậu, tràn đầy tình cảm bạn bè, láng giềng gần gũi, thân thiết.Tôi được Quốc vương mời sang thăm Vương quốc Campuchia đúng vào dịp hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Cách đây 50 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất, Việt Nam và Vương quốc Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển quan hệ bền vững, lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.Trở lại thăm Vương quốc Campuchia lần này, tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn, sự phát triển không ngừng của đất nước Campuchia tươi đẹp. Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vị thế quốc tế của Vương quốc Campuchia không ngừng được nâng cao, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.Thưa Quốc vương,Thưa các quý vị,Qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", chúng tôi chủ trương tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, những thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay không thể tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Chính phủ và nhân dân các nước láng giềng, trong đó có Vương quốc Campuchia anh em.Nhân dịp trọng thể này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và toàn thể nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Chúng tôi hôm nay và các thế hệ người Việt Nam mai sau mãi mãi không quên sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa ấy.Thưa Quốc vương,Thưa các quý vị,Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước là anh em gắn bó, chia ngọt, sẻ bùi, thiên nhiên nhân hậu đã tạo nên dòng sông Mê Công chảy qua hai nước, tưới mát cho những cánh đồng bát ngát dọc đôi bờ, nuôi dưỡng con người, mang lại đời sống trù phú cho nhân dân Campuchia và Việt Nam. Dòng Mê Công đã và đang chứng kiến mối tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt. Hôm nay, chúng tôi hết sức hài lòng với kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa tôi với Quốc vương và các nhà Lãnh đạo Campuchia.Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đạt được sự nhất trí cao trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm; bày tỏ vui mừng và rất đỗi tự hào về mối quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam-Campuchia 50 năm qua, đã vượt qua thử thách và đạt được những thành quả toàn diện, to lớn và quan trọng phù hợp với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.” 50 năm qua cũng là quãng thời gian đủ để chứng minh rằng Việt Nam-Campuchia có quan hệ gắn bó khăng khít, không thể tách rời, nương tựa vào nhau, luôn kề vai sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, phát triển đất nước. Thành quả đó đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, là tài sản chung vô giá của hai nước mà thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát triển, và đó không chỉ là trách nhiệm của chúng ta đối với lịch sử của hai nước, hai dân tộc mà còn vì sự phát triển bền vững và tương lai tươi sáng của Campuchia và Việt Nam. Đúng như điều Quốc vương Norodom Sihamoni đã khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2012 “Campuchia và Việt Nam là hai nước không thể tách rời, mối quan hệ quý báu giữa hai nước cần được phát huy trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước."Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với những thành tựu quan trọng mà nhân dân hai nước đã đạt được trong sự nghiệp phát triển của mỗi nước và trong sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua, với những Thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia lần này của tôi và những nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Việt Nam-Campuchia, đứng trước những thuận lợi lớn, nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng tha thiết và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tôi đề nghị các quý vị cùng nâng cốc:- Chúc Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk mạnh khỏe và trường thọ!- Chúc Quốc vương Norodom Sihamoni mạnh khỏe, trường thọ, thành công trên cương vị đặc biệt cao cả của mình!- Chúc các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia và quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!- Chúc Vương quốc Campuchia phát triển phồn vinh, nhân dân Campuchia ấm no, hạnh phúc!- Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!./.