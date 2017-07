Ngày 11/7, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng cục Di trú Campuchia đã có buổi hội đàm đánh giá về công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề ra nhiệm vụ và ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác trong thời gian tới.Phía Việt Nam do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn.Phía Campuchia do Đại tướng Sok Phal, Tổng cục trưởng Tổng cục di trú làm Trưởng đoàn.Tham dự hội đàm còn có lãnh đạo Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Phòng chống tội phạm ma túy và chỉ huy các đơn vị thuộc Tổng cục Di trú Campuchia cùng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia.Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung Thỏa thuận phối hợp đã đạt được trước đây, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xuất nhập cảnh, hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới, cửa khẩu cũng như những diễn biến phức tạp có thể xảy ra liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của hai bên; phối hợp làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, áp dụng các biện pháp đơn giản thủ tục hành chính trong xuất nhập cảnh nhằm thúc đẩy lưu thông biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo thuận lợi, an toàn cho nhân dân qua lại hai bên biên giới làm ăn, thăm thân và trao đổi hàng hóa….Trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung phòng chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm khủng bố, các phần tử cực đoan, tội phạm buôn bán vũ khí, chất nổ, chất cháy…Từ sau cuộc hội đàm được tổ chức ngày 27/6/2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng cục Di trú Campuchia đã thông báo, trao đổi cho nhau hàng trăm tin về tình hình vụ việc xảy ra ở cửa khẩu biên giới.Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới, cửa khẩu giữa hai nước./.