Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman ký Biên bản thỏa thuận giữa Bộ ngoại giao hai nước. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 27/7, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã thăm chính thức Việt Nam và cùng với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam-Malaysia tại Hà Nội.Tham dự kỳ họp có các quan chức cao cấp và đại diện của Bộ, ngành hai nước.Tại cuộc họp, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Hai bên coi trọng vai trò, vị thế của nhau tại khu vực, cùng chung tầm nhìn về tăng cường hợp tác nội khối, hợp tác liên khu vực; cùng nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và hợp tác chặt chẽ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực.Trên cơ sở đánh giá toàn diện quan hệ thời gian qua, hai bên đã đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương.Về hợp tác chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thắt chặt sự tin cậy, gắn bó trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và nghiên cứu mở rộng các hình thức hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền. Hai bên nhất trí phối hợp thu xếp chuẩn bị tốt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Malaysia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2018, đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.Hai bên đánh giá cao hợp tác kinh tế, cho đây là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ bảy của Việt Nam với kim ngạch hai chiều đạt 8,4 tỷ USD năm 2016 và tổng vốn đầu tư tính đến hết tháng 5/2017 đạt 12 tỷ USD.Hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai nước hợp tác kinh doanh. Đối với lĩnh vực hợp tác tiềm năng về nông thủy sản, Malaysia cam kết hỗ trợ các nhà sản xuất nông sản Việt Nam đáp ứng các yêu cầu chất lượng, vệ sinh kiểm dịch với hàng nông-thủy sản xuất khẩu sang Malaysia. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia Petronas gia tăng tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhau và với bên thứ ba.Trước thách thức ngày càng gia tăng về an ninh truyền thống, phi truyền thống, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác an ninh – quốc phòng; chú trọng các hợp tác thực tế giữa các lực lượng cũng như chia sẻ thông tin, chính sách, phối hợp lập trường về các vấn đề liên quan đến an ninh mỗi nước và của khu vực. Hai bên nhất trí cần sớm đàm phán và ký kết các hiệp định hợp tác về chống mua bán người, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.Hợp tác biển, đại dương cũng là nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại kỳ họp. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc thời gian qua Malaysia giải quyết vấn đề ngư dân-tàu thuyền Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam gặp nạn trên biển. Bộ trưởng Anifah Aman cam kết các cơ quan liên quan của Malaysia sẽ tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phòng chống cướp biển, cứu hộ, cứu nạn, xem xét thiết lập đường dây nóng và tuần tra chung giữa hải quân hai nước, nghiên cứu đàm phán tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác với cảnh sát biển Việt Nam để đưa các hoạt động hợp tác vào khuôn khổ pháp lý bền vững lâu dài.Hai bên cam kết tích cực triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác lao động ký năm 2015 và Bộ trưởng Malaysia khẳng định sẽ xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam về việc tạo điều kiện tiếp nhận thêm lao động Việt Nam trong một số ngành nghề mới như nghề cá, dịch vụ giải trí; đồng thời quan tâm thỏa đáng tới các quyền và lợi ích của người Việt Nam tại Malaysia, trong đó có việc xét xử công bằng, khách quan công dân Đoàn Thị Hương.Hai bên cũng trao đổi sâu rộng, nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là trong ASEAN và Liên hợp quốc. Hai bên cho rằng cần thúc đẩy tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, cam kết tăng cường tham vấn vì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS).Hai bên tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thiết thực, hiệu quả, có giá trị ràng buộc pháp lý.Bộ trưởng Ngoại giao Anifah Aman khẳng định Malaysia ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao của Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 và Thủ tướng Najib Razak sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.Kết thúc kỳ họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã cùng ký Biên bản Thỏa thuận, đồng thời nhất trí sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban Hợp tác kinh tế, khoc học, kỹ thuật Việt Nam-Malaysia tại Malaysia vào năm 2019. /.