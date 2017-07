Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào với vốn điều lệ ban đầu là 80 triệu USD tại thủ đô Vientiane.Theo đó, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngoại thương Việt Nam tại Lào; tên viết tắt bằng tiếng Việt: Vietcombank Lào; tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietcombank Laos Limited; tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vietcombank Laos.Thống đốc yêu cầu, Vietcombank có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (riêng lẻ và hợp nhất), giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động ngân hàng trước, trong và sau khi thành lập ngân hàng 100% vốn của Vietcombank tại Lào.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có văn bản chấp thuận cho Vietcombanh được thành lập văn phòng đại diện tại thành phố New York, Mỹ.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về thành lập và khai trương hoạt động văn phòng đại diện tại nước ngoài theo quy định pháp luật nước sở tại./.