Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Vietcombank được Global Finance vinh danh là ngân hàng quản lý tiền mặt và kinh doanh vốn tốt nhất. (Nguồn: Vietcombank)

Global Finance - tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính vừa công bố bảng xếp hạng thường niên các ngân hàng tốt nhất về quản lý tiền mặt và kinh doanh vốn trên toàn cầu.Việt Nam với đại diện là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có mặt trong danh sách 55 quốc gia trên thế giới có ngân hàng được Global Finance vinh danh. Global Finance đồng thời cũng tiến hành bình chọn để trao giải các hạng mục khác như giải thưởng khu vực, toàn cầu và giải thưởng cho các lĩnh vực then chốt.Để có bảng xếp hạng nói trên, Global Finance đã sử dụng quá trình đánh giá đa tầng với một loạt các tiêu chí chủ quan và khách quan được xem xét bao gồm: Lợi nhuận, thị phần và khả năng tiếp cận, dịch vụ khách hàng, định giá cạnh tranh, việc đổi mới sản phẩm. Đặc biệt, Global Finance đánh giá mức độ khác biệt hóa về mặt cung cấp dịch vụ lõi của các nhà cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt và kinh doanh vốn so với các đối thủ cạnh tranh của mình.Đại diện Global Finance cho biết, Vietcombank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Kết quả bình chọn được xác định theo đánh giá khách quan từ các chuyên gia phân tích trong lĩnh vực, các lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn, doanh nghiệp, các chuyên gia công nghệ và từ kết quả nghiên cứu độc lập của Global Finance.Global Finance thành lập năm 1987, có trụ sở đặt tại New York và các văn phòng trên toàn thế giới. Có độc giả tại 192 quốc gia, chủ yếu là lãnh đạo cấp cao các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu, ngoài trang web GFMag.com, Global Finance có số lượng phát hành mỗi kỳ tới 50.000 bản, cung cấp nhiều thông tin giá trị với kinh nghiệm 30 năm của một tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường tài chính quốc tế. Giải thưởng của Global Finance được đánh giá là một tiêu chuẩn đáng tin cậy, khẳng định sự xuất sắc và uy tín của các tổ chức tài chính toàn cầu./.