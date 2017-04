Các thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt tại đại hội. (Nguồn: Vietcombank)

Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Sáng nay 28/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017. Lãnh đạo Vietcombank đã trả lời nhiều câu hỏi của cổ đông liên quan đến việc thoái vốn các tổ chức tín dụng khác, đối tác Singapore…Vietcombank hiện đang sở hữu 5 tổ chức tín dụng, mà theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mỗi tổ chức tín dụng không sở hữu quá 2 tổ chức tín dụng.Trả lời cổ đông về vấn đề này, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, mặc dù Vietcombank đang có vốn tại 5 tổ chức tín dụng nhưng hiện tập trung lớn ở MB và Eximbank. Theo lý giải của ông Thành, MB là ngân hàng hiệu quả, có cổ tức tốt. ​Hiện ​Vietcombank đã trình và xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước và ​được chấp thuận cho giữ lại vốn ở Eximbank và MB, tuy nhiên thời gian tới Vietcombank sẽ thoái vốn khỏi Eximbank.“Nếu Vietcombank thoái vốn thành công ở Eximbank sẽ đem lại khoản lợi nhuận rất lớn, tới 700 tỷ đồng. Còn 3 ngân hàng là Saigonbank, OCB và Công ty Tài chính xi măng thì tổng số tiền chỉ 300 tỷ đồng nhưng thanh khoản thấp nên chưa thoái được,” ông Thành nhấn mạnh.Liên quan đến phát hành cổ phiếu cho đối tác GIC của Singapore, ông Thành cũng cho biết, hiện bối cảnh các tổ chức tín dụng tìm đối tác khó khăn, Vietcombank được quỹ lớn của Singapore quan tâm là điểm tích cực. Nhưng theo định hướng của Chính phủ và bộ ngành, việc giảm vốn, thoái vốn phải thỏa mãn các điều kiện trong đó có giá chào bán không thấp hơn thị giá và định giá. Hiện thương vụ này chưa thành công vì giá của đối tác trả thấp hơn quy định. Ngân hàng vẫn đang đàm phán với các quy định, điều kiện cần thỏa mãn để tìm kiếm đối tác.“Dù giao dịch chưa thành công song nhìn tổng quan trên thị trường thì Vietcombank đánh giá tín hiệu đó là tốt với ngân hàng. Hiện giá Vietcombank sau pha loãng vẫn bằng 3 ngân hàng lớn đi sau cộng lại. Giá của Vietcombank như vậy là khá cao,” ông Thành chia sẻ.Về việc nhận sáp nhập với tổ chúc tín dụng khác, ông Thành cho rằng, việc này là lâu dài, ngân hàng sẽ chớp cơ hội nếu điều kiện cho phép. Trong thời gian qua ngân hàng cũng chưa lựa chọn được đối tác nào phù hợp.Tại đại hội, Hội đồng quản trị ngân hàng cũng trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho ông Yutaka Abe theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, do Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác.Mizuho cũng đã thực hiện đề cử thay thế thành viên mới là ông Eiji Sasaki (Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại.Ngoài ra, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị của Vietcombank còn xuất hiện thêm hai gương mặt mới là ông Nguyễn Mỹ Hào (hiện là Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch), ông Phạm Anh Tuấn (hiện là Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ Vietcombank).Lãnh đạo Vietcombank cũng cho biết thêm, ngân hàng này đã được cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào; đồng thời nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Australia. Thời gian tới, ngân hàng còn nghiên cứu thành lập công ty kiều hối, công ty tín dụng tiêu dùng và công ty AMC; triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.Ngân hàng dự định tăng vốn điều lệ thêm 3.598 tỷ đồng bằng phương thức phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư có năng lực tài chính. Số lượng cổ phần chào bán tối đa là 359,8 triệu cổ phiếu (tương đương 10% số cổ phần hiện tại).Mức giá phát hành dự kiến sẽ không thấp hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trên sàn ngày liền kề trước ngày phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2017 - 2018.Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2016, đạt 9,200 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 8%.Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 547,133 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức dưới 2%. Huy động vốn cả năm 2017 dự kiến đạt 684,841 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Tổng tài sản đến cuối năm 2017 đặt mục tiêu tăng 11%, lên mức 874,577 tỷ đồng.Chia sẻ về lý do đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2017 thấp hơn so với năm 2016, ông Thành cho biết, kết quả đạt được năm 2016 là sự cố gắng rất lớn của toàn bộ ngân hàng. Tuy nhiên, năm 2017 thay vì xác định tăng trưởng về chiều rộng, Vietcombank sẽ tập trung phát triển về chiều sâu. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% (đáp ứng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước phê duyệt cho Vietcombank là 16%). Nếu tăng trưởng vượt quá mức này thì sẽ ảnh hưởng đến hệ số CAR và chất lượng tín dụng của ngân hàng.Kết thúc năm 2016, Vietcombank có tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt 3% so với kế hoạch. Cho vay khách hàng tăng trưởng 19% đạt 460.808 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% đạt 8.523 tỷ đồng, đứng thứ hai trong toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% xuống 1,46%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8%./.