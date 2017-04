Lãnh đạo Vietcombank và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức động thổ xây dựng trường tiểu học Suối Đá A. (Nguồn: VietinBank)

Trường tiểu học tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vừa được khởi công do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng.Công trình Trường tiểu học Suối Đá A được xây dựng tại ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và do Vietcombank tài trợ 100% kinh phí. Hạng mục công trình gồm: 6 phòng học 2 tầng; sân trường; hệ thống điện nước; nhà để xe; thiết bị dạy học… Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2017 để kịp thời điểm các thầy cô và các em học sinh đón chào năm học mới 2017-2018.Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank khẳng định: Với việc tài trợ xây dựng công trình có ý nghĩa này, Vietcombank mong muốn thầy và trò trường Tiểu học Suối Đá A sẽ có được cơ sở vật chất khang trang, điều kiện dạy và học thuận lợi để tiếp tục đạt được những thành tích tốt nhất trong phong trào dạy và học tại mảnh đất hiếu học và giàu tinh thần cách mạng nơi đây.Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, ông Trần Văn To, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về tình cảm mà Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động Vietcombank đã dành tặng cho sự nghiệp giáo dục, trồng người của địa phương. Ông mong muốn trong thời gian tới đây, Vietcombank sẽ tiếp tục ủng hộ và dành nhiều tình cảm hơn nữa cho nhân dân trên địa bàn huyện Dương Minh Châu nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.Tây Ninh là một tỉnh biên giới, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Tây Ninh là chiến trường gian khổ, khốc liệt, được Trung ương Cục Miền Nam chọn làm căn cứ địa cách mạng, nhiều đơn vị chủ lực, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Sau chiến thắng năm 1975 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh phải tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại. Trong đó, một trong những vấn đề mà Đảng và chính quyền luôn quan tâm đó là phát triển sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là các huyện biên giới và các huyện nông nghiệp, nông thôn.Tính từ năm 2009 đến nay (năm Vietcombank có sự hiện diện tại địa bàn tỉnh với việc thành lập Vietcombank Tây Ninh), Vietcombank đã đóng góp kinh phí đáng kể tài trợ cho các chương trình, hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà cho người nghèo; tài trợ học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh./.