Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Sau một số ý kiến phản hồi, Ngân hàng Thương mai cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa có thông báo điều chỉnh kế hoạch triển khai điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân.Theo lý giải của Vietcombank, là ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kinh doanh, thời gian vừa qua, Vietcombank đã không ngừng cập nhật công nghệ mới, ứng dụng các quy chuẩn quốc tế theo xu thế phát triển trên thế giới để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, an toàn với tiêu chuẩn chất lượng cao.Nằm trong tiến trình đó, vừa qua, Vietcombank đã có thông báo tới khách hàng về việc điều chỉnh nội dung thỏa thuận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử với mục đích đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng và đảm bảo an toàn cho giao dịch ngân hàng.“Tuy nhiên, qua ý kiến của khách hàng, chúng tôi nhận thấy cách sử dụng từ ngữ trong một số điểm có thể dẫn đến việc hiểu chưa đúng về mục đích của việc điều chỉnh này. Tiếp thu những ý kiến phản hồi đó, Vietcombank sẽ nghiên cứu để có những điều chỉnh cần thiết trên cơ sở đảm bảo tính phù hợp với các quy định theo thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn tại Việt Nam hướng tới bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng,” thông báo của Vietcombank nhấn mạnh.Như vậy, cho đến khi có thông báo mới, nội dung thỏa thuận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử vẫn có giá trị hiệu lực (chưa áp dụng điều khoản, điều kiện mới từ ngày 10/5 như thông báo trước đây).Lãnh đạo Vietcombank cho biết sẽ thường xuyên có các khuyến cáo gửi đến khách hàng để khách hàng thực hiện theo những khuyến cáo phòng tránh các rủi ro phát sinh ngoài mong muốn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng điện tử nói riêng.Lãnh đạo Vietcombank cũng cam kết, trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu phát sinh sự cố không phải do lỗi của khách hàng, Vietcombank sẽ luôn đứng về phía khách hàng để bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của khách hàng.Trước đó, Vietcombank thông báo kể từ ngày 10/5 sẽ áp dụng điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử mới đối với khách hàng cá nhân. Một số nội dung trong điều kiện điều khoản mới không được nhiều người đồng tình, như khách hàng không truy cập dịch vụ từ bất cứ thiết bị nào kết nối với hệ thống máy tính cục bộ (hay mạng LAN) nếu không bảo đảm rằng không ai khác có thể theo dõi hay sao chép việc truy cập của khách hàng.Đồng thời, khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng thiết bị đầu cuối và các thiết bị khác mà khách hàng sử dụng để kết nối với các dịch vụ không có và được bảo vệ chắc chắn khỏi virus cũng như các phần mềm máy tính gây hại…/.