Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Phó Thống đốc Đào Minh Tú (bên trái) trao tặng số tiền 700 triệu đồng hỗ trợ tu bổ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. (Nguồn: Vietcombank)

Ông Nguyễn Mỹ Hào, Ủy viên HĐQT Vietcombank (hàng đầu, bên phải) cùng Ban Lãnh đạo NHNN trao 350 triệu đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Vietcombank)

Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang trong ngày 14-5/7. Đi theo đoàn còn có lãnh đạo của Vietcombank cùng các phòng ban.Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo sở, ban ngành tình Hà Giang.Tại buổi làm việc, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Hà Giang, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác an sinh xã hội nói riêng, đưa Hà Giang ngày càng phát triển.Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Thống đốc Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tài trợ 700 triệu đồng cho tỉnh Hà Giang để góp phần tu bổ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Nguyễn Mỹ Hào, Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank đã trao tặng 70 suất quà của Vietcombank tri ân các gia đình thương binh , liệt sỹ, người có công trên địa bàn huyện Vị Xuyên với tổng trị giá 350 triệu đồng và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đồng Văn số tiền 50 triệu đồng.Trong chương trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và đoàn công tác cũng đã đến thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, thăm hỏi và tặng quà đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn.Chia sẻ với các cán bộ, chiến sỹ nơi đây, Thống đốc bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Lũng Cú đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.Là một trong những ngân hàng thương mại chủ đạo đã cùng ngành ngân hàng có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Vietcombank dành sự quan tâm đặc biệt và đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ tất cả các tổ chức đoàn thể đến cán bộ nhân viên trong hệ thống.Theo đó, Vietcombank đã tham gia đồng hành cùng hầu hết các chương trình lớn trong mục tiêu của Ban chỉ đạo nhà nước nhằm khắc phục hậu quả, giảm bớt nỗi đau chiến tranh cho đến các hoạt động tri ân ý nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi trực tiếp, tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách thông qua mạng lưới hoạt động của tổ chức đoàn thể tại nhiều chi nhánh trên toàn quốc.“Với lịch sử phát triển gắn bó mật thiết với công cuộc đấu tranh, thống nhất, bảo vệ và xây dựng đất nước, Vietcombank luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân đối với những người có công với cách mạng, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng luôn được Vietcombank đề ra trong suốt quá trình hoạt động đã qua cũng như trong những năm tiếp theo,” ông Nguyễn Mỹ Hào chia sẻ./.