Hội chợ triển lãm Vietnam Expo 2017 tại Hà Nội là cơ hội thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đang trao đổi về Vietnam Expo 2017. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nói về giao thương với Hàn Quốc

Hiệp định thương mại Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực từ tháng 12/2015 và chỉ sau một năm thực hiện, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 27%.Theo ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Việt Nam và Hàn Quốc có quan hệ rất đặc biệt, không chỉ ở lĩnh vực thương mại mà cả đầu tư.​Trong khuôn khổ hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam kỳ tổ chức lần thứ 27 ( Vietnam Expo 2017 ) diễn ra từ ngày 19-22/4/2017 tại Hà Nội, ông Bùi Huy Sơn đã trả lời phỏng vấn VietnamPlus nhân sự kiện này.- Thưa ông, ông kỳ vọng gì về vai trò thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại với Hàn Quốc thông qua Vietnam Expo 2017, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đã có hiệu lực hơn 1 năm?Kể từ năm 1992 khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước đã tăng lên đáng kể với mức tăng hơn 86 lần, từ 0,5 tỷ USD năm 1992 lên 43,4 tỷ USD vào năm 2016, đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc (71,8 tỷ USD) và Hoa Kỳ (47,1 tỷ USD).Đồng thời, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4, thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn 50 tỷ USD. Riêng từ năm 2015-2016, chỉ 1 năm thực hiện VKFTA , kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc đã tăng tới 18,9%.Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng 27%, giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 15%. Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với số vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD.Gần 2 thập kỷ qua, trong phần lớn chặng đường phát triển của Vietnam Expo với 27 kỳ tổ chức, Hàn Quốc luôn là một quốc gia năng động cùng đồng hành với Vietnam Expo, góp phần đáng kể thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.Năm 2017, Việt Nam và Hàn Quốc cùng kỷ niệm dấu mốc quan trọng 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với tư cách là “Quốc gia danh dự” của Vietnam Expo 2017, Hàn Quốc có 130 doanh nghiệp trưng bày tại 138 gian hàng. Các doanh nghiệp xứ kim chi lần này sẽ mang tới nhiều sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực ngành hàng: thiết bị điện tử - điện dân dụng, thiết bị Led, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến sẵn.Tôi hy vọng rằng, các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tận dụng dịp hiện diện với quy mô lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hội chợ kỳ này để trực tiếp tiếp cận, trao đổi thông tin, giới thiệu về năng lực, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm của nhau, tận dụng các ưu đãi của Hiệp định VKFTA, từ đó xúc tiến gia tăng mạnh mẽ hơn nữa các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư cụ thể ngay tại Hội chợ.Và như vậy, Vietnam Expo 2017 sẽ là điểm nhấn góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng và các đối tác trên thế giới nói chung.- Ông đánh giá như thế nào về triển vọng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam sang Hàn Quốc, những lợi thế và khó khăn?Đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu có tính bổ sung rõ nét, cơ bản không cạnh tranh trực tiếp. Với nhu cầu tiêu thụ lớn, cùng với lợi thế FTA đã được thiết lập, Hàn Quốc là thị trường quan trọng đối với nhiều sản phẩm nông thủy sản xuất khẩu thế mạnh của ta như tôm, cua, cá, trái cây nhiệt đới, gia vị (gừng, tỏi), mật ong, khoai lang…Điểm thuận lợi nữa là sự đồng hành, phối hợp giữa Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Việt Nam trong nỗ lực tiếp cận các chuỗi thu mua, phân phối bán buôn, bán lẻ nông sản, thực phẩm của Hàn Quốc, đưa các sản phẩm của Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng nước này.Thời gian qua, các cơ quan Chính phủ đã tích cực phối hợp, khai thông cơ hội thị trường cho 5 loại quả tươi của Việt Nam đã được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là dừa, dứa, chuối, xoài và thanh long, Hiện nay, 4 loại quả khác đang trong quá trình đàm phán để thống nhất thực hiện quy trình đánh giá là vú sữa, chôm chôm, nhãn, vải.Tuy nhiên, lượng nông sản, thực phẩm của chúng ta xuất hiện ở thị trường Hàn Quốc vẫn còn rất khiêm tốn so với năng lực cung ứng của các doanh nghiệp trong nước phần nào do yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch. Hàn Quốc cũng áp dụng chính sách bảo hộ đối với một số nhóm hàng nông sản như với mặt hàng sắn, mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan lên đến 887,4%.Dù là thị trường khó tính, tiêu chuẩn cao, thủ tục khắt khe..., nhưng nếu các doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực đổi mới cách làm, chú ý kỹ đến các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng, sự phù hợp với sở thích tiêu thụ của người tiêu dùng Hàn Quốc, tính tiện lợi trong sử dụng sản phẩm, chú trọng đầu tư cho bao gói, truyền tải thông tin rõ ràng, chi tiết và hấp dẫn về sản phẩm... thì thực tế cho thấy chúng ta vẫn có thể đẩy mạnh được sự hiện diện của các mặt hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam ngày càng nhiều tại Hàn Quốc.- Trong thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ có những chương trình cụ thể nào giúp doanh nghiệp trong nước tăng xuất khẩu sang Hàn Quốc, thưa ông?Tiếp tục nỗ lực từ nhiều năm qua, năm 2017 này, ngoài Vietnam Expo là sự kiện Xúc tiến thương mại đầu tiên trong năm có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Cục Xúc tiến thương mại đã có kế hoạch tiếp tục triển khai một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường Hàn Quốc.Cụ thể, chúng tôi sẽ dành các nguồn lực của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 16-19/5, nhằm tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của thị trường và trực tiếp quảng bá sản phẩm tới các đối tác tiềm năng của Hàn Quốc.Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2017 (Vietnam Foodexpo 2017) diễn ra từ ngày 15-18/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng sẽ triển khai đa dạng các hoạt động trình diễn sản phẩm và kết nối đối tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ Xúc tiến thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu, cập nhật thông tin thị trường Hàn Quốc cũng sẽ được thực hiện dưới hình thức các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn...- Xin cảm ơn ông./.