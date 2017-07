Viettel báo lãi 1.000 tỷ đồng trước thuế tại các thị trường nước ngoài. (Nguồn: Viettel)

Tin từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sáng 17/7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các thị trường nước ngoài của đơn vị này đã đem lại lợi nhuận trước thuế gần 1.000 tỷ đồng (41,2 triệu USD), tăng 155,7% so với cùng kì năm trước.Trong khi đó, doanh thu của Viettel ở nước ngoài tăng 25% so với cùng kỳ, ở mức gần 14.000 tỷ đồng (600 triệu USD). Cụ thể, doanh thu của Viettel tại thị trường Peru tăng 82%; Burundi tăng 38%; Đông Timor tăng 29%; Haiti tăng 15% so với cùng kỳ.Theo đại diện Viettel, con số tích cực này đến từ tăng trưởng doanh thu các dịch vụ viễn thông di động, đặc biệt là một số dịch vụ mới như 4G, ví điện tử, các dự án công nghệ thông tin lớn phục vụ khách hàng doanh nghiệp, chính phủ...Bên cạnh yếu tố kinh doanh, tỷ giá hối đoái tại các nước Viettel đầu tư cũng đem lại hiệu quả như Mozambique được lợi 14%; Cameroon là 7%; Peru, Haiti được lợi từ 3 - 6%.Theo kế hoạch năm 2017, Viettel đã đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với tổng số gần 50 triệu khách hàng quốc tế, tăng trưởng 35%. Mục tiêu tổng doanh thu cho hoạt động đầu tư quốc tế là gần 32.000 tỷ đồng (1,4 tỷ USD).Mới đây, Phó Tổng Giám đốc Viettel Hoàng Sơn cho biết, dự kiến cuối năm 2017 hoặc quý 1/2018./.