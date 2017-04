Nhân viên Halotel (danh nghiệp của Viettel tại Tanzania) tư vấn cho khách hàng. (Ảnh: Viettel)

Tin từ Viettel Global chiều 26/4 cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của đơn vị này đã được thông qua Đại hội Cổ đông thường niên vừa diễn ra hôm 25/4 với mục tiêu lợi nhuận dương, doanh thu gần 1,4 tỷ USD và hơn 50 triệu khách hàng.Năm 2016, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông từ hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel Global tăng 21,5% gấp hơn 2 lần so với tốc độ tăng trưởng năm 2015. Trong đó, các thị trường mới của Viettel tại châu Phi tiếp tục có sức tăng trưởng mạnh mẽ (Viettel Tanzania tăng 1.343%, Viettel Cameroon tăng 43%, Viettel Burundi tăng 42%). Tổng số khách hàng lũy kế của Viettel Global đạt gần 36 triệu.Viettel Global đã đưa ra những kế hoạch mang tính chiến lược trong năm 2017 để tăng tính cạnh tranh và nâng cao hiệu quả đầu tư bền vững tại các thị trường. Ngay trong quý 1, lợi nhuận trước thuế của toàn Viettel Global tăng 39,3 triệu USD so với cùng kì 2016.Về tăng trưởng này, phía Viettel cho hay đó là do 5/9 thị trường đã tiên phong cung cấp 4G, đem lại tăng trưởng 25% cho doanh thu trung bình trên từng khách hàng. Cùng lúc, đơn vị này đã triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp lớn, chính phủ cũng đã đem lại nguồn thu lớn.Kế hoạch năm 2017, Viettel Global đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về thuê bao với 12,9 triệu khách hàng mới, nâng lũy kế tổng số khách hàng tại thị trường nước ngoài lên gần 50 triệu, tăng trưởng 35%. Mục tiêu tổng doanh thu là gần 1,4 tỷ USD, tăng trưởng 29%, hướng tới việc thâm nhập những thị trường lớn hơn với quy mô 100-200 triệu dân./.