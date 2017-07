Ông Phùng Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom (phải) cho biết, đơn vị này sẽ hành và cùng xây dựng sản phẩm với các đội đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày 24/7, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã công bố cuộc thi "Vietnam IoT Hackathon 2017" trên quy mô toàn quốc từ 26/7-30/9.Với chủ đề của cuộc thi là IoT (Internet of Things- mạng lưới vạn vật kết nối Internet), các start-up có thể nộp dự án xoay quanh các vấn đề về: Nhà xưởng thông minh; Nông nghiệp thông minh; Năng lượng thông minh; Bán lẻ thông minh; Thiết bị đeo thông minh; Tự động hoá; Thành phố thông minh; An ninh; Sức khoẻ; Sản xuất thông minh.Theo Ban tổ chức, tính đột phá, sáng tạo, mô hình kinh doanh và ứng dụng thực tế là các tiêu chí hàng đầu để sản phẩm đạt giải.“Vietnam IoT Hackathon” có lộ trình tổ chức tương tự như các cuộc thi Hackathon với vòng sơ loại, vòng đào tạo – tư vấn, vòng phản biện và vòng chung kết.Sau các vòng, 15 đội sẽ được tham gia vòng phản biện để chọn ra 4 đội với dự án xuất sắc nhất thi vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 29 và 30/9. Trong vòng 48 giờ, các thành viên trong mỗi nhóm phải phối hợp ăn ý, làm việc tập trung với cường độ cao để hoàn tất sản phẩm.Các giải thưởng có tổng giá trị gần 600 triệu đồng sẽ được trao cho 4 đội thắng cuộc. Ngoài ra, Viettel sẽ đồng hành và cùng xây dựng sản phẩm trong vòng 1 năm.Phối hợp với Viettel để tổ chức cuộc thi “Vietnam IoT Hackathon 2017” là UP Coworking Space - Đơn vị cung cấp không gian làm việc chung hiện đại, mở cửa 24/7 tại Việt Nam.Các nhóm hay cá nhân có thể đăng ký tham gia cuộc thi tại website http://vietnamiothackathon.com. Hạn cuối đăng ký dự thi là ngày 10/9./.