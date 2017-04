Bắt giữ đối tượng chuyên đưa người qua biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 18/4, hội nghị thường niên phối hợp thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam-Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và ông Trần Sỹ Cừ, Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị.Theo báo cáo tại hội nghị, trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh, qua lại biên giới; quan hệ lâu dài giữa hai nước, nhất là địa phương biên giới; khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, công nghệ thông tin phát triển và sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác của người dân để lừa bán người sang Trung Quốc dưới dạng cưỡng ép, mua bán, bắt cóc phụ nữ và trẻ em.Ngoài ra, tình hình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động thời vụ và di cư ngoài kế hoạch dọc biên giới của đồng bào diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bị mua bán người.Lực lượng chức năng hai nước đã phát hiện một số đường dây đưa người Việt Nam bằng đường bộ hoặc đường hàng không qua Trung Quốc, Nga, các nước Đông Âu bán, cưỡng ép vào làm việc tại các tiệm làm sơn móng tay và trồng cây có chứa chất ma túy.Trong thời gian qua, lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng hai nước đã duy trì phối hợp giao ban, trao đổi đoàn các cấp. Hai bên đã trao đổi hàng ngàn công thư, cuộc điện thoại để nắm tình hình, xác minh thông tin, phối hợp điều tra, khám phá bắt giữ chuyển giao đối tượng, tài liệu, giải cứu nạn nhân bị mua bán trên tinh thần Hiệp định, quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc phù hợp với pháp luật mỗi quốc gia.Kết quả, năm 2016 và quý 1/2017, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 195 vụ mua bán người sang Trung Quốc với 378 đối tượng, giải cứu 490 nạn nhân.Bộ đội Biên phòng các tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc xác lập, đấu tranh 13 chuyên án; bắt, xử lý 39 vụ với 62 đối tượng, giải cứu 70 nạn nhân; tiếp nhận 30 vụ với 57 nạn nhân do Trung Quốc trao trả và 21 vụ với 2 nạn nhân tự trở về.Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung các hoạt động ưu tiên thực hiện Hiệp định năm 2017; thảo luận tiêu chí và quy trình chuẩn trong phối hợp xác minh, xác định, trao trả nạn nhân bị mua bán người giữa Việt Nam-Trung Quốc.Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa cho rằng cần thực hiện tốt Hiệp định song phương về hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.Trong năm 2017, hai nước tăng cường trao đổi thông tin ở các cấp, thông báo tình hình, hỗ trợ điều tra, gửi thống kê tội phạm, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm này để tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa./.