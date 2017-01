Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả thuộc Vinacomin trước khi tổ chức rót than xuống tàu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tàu PACIFIC vào ăn than tại cảng Cẩm Phả. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đúng 9 giờ ngày 28/1 (tức mùng Một tết Đinh Dậu), tại Cảng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã rót những tấn than đầu tiên của năm mới 2017.Theo đó, tàu PACIFIC nhận 28.400 tấn than cám số 6A theo hợp đồng tiêu thụ thị trường nội địa.Năm 2016, tổng số than tiêu thụ qua Cảng Cẩm Phả của Công ty đạt gần hơn 26 triệu tấn; trong đó than xuất khẩu đạt hơn 530.000 tấn và than nội địa đạt gần 26 triệu tấn; than nhập khẩu đạt 919.000 tấn; doanh thu đạt hơn 37.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt hơn 7,8 triệu đồng/người/tháng.Năm 2016, Công ty đã bố trí sắp xếp cho 900 lượt tàu và 1.900 đoàn sà lan, phương tiện nhỏ vào Cảng làm hàng an toàn.Trong tháng ​Một này, Công ty đã tiêu thụ được 1,6 triệu tấn than, trong đó xuất khẩu đạt 30.000 tấn; tiêu thụ nội địa đạt 1.570 tấn. Công ty cũng đã bố trí sắp xếp cho hơn 70 lượt tàu và gần 160 đoàn sà lan, phương tiện nhỏ vào Cảng làm hàng an toàn.Dự kiến trong năm ​nay, Công ty phấn đấu tiêu thụ hơn hơn 25 triệu tấn than, trong đó xuất khẩu đạt hơn 1 triệu tấn và tiêu thụ nội địa đạt gần 24 triệu tấn./.