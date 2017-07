Nhà làm phim huyền thoại người Mỹ George Romero, "cha đẻ" của thể loại phim kinh dị ăn khách về xác sống (zoombie), đã qua đời ngày 16/7 ở tuổi 77 tại thành phố Toronto, Canada, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi.Tên tuổi của đạo diễn Romero gắn liền với ''Night of the Living Dead'' ("Đêm của những xác sống​") ra mắt năm 1968, bộ phim kinh điển mở đầu cho series phim kinh dị về zoombie và là đề tài cảm hứng cho các nhà làm phim trên thế giới trong nhiều thập niên.''Night of the Living Dead" là bộ phim đen trắng có kinh phí thấp chỉ hơn 100.000 USD nhưng mang về tới 30 triệu USD doanh thu phòng vé. Lấy bối cảnh tại vùng nông thôn ở bang Pennsylvania, nội dung phim xoay quanh một nhóm người nỗ lực chiến đấu và sống sót trước sự tấn công của những thây ma di động.Năm 1999, Thư viện Quốc hội Mỹ đã đưa "Night of the Living Dead" vào danh sách các tác phẩm điện ảnh quốc gia có nghĩa về văn hóa, lịch sử hoặc mang tính thẩm mỹ cao.Sau thành công của "Night of the Living Dead", ông tiếp tục ra mắt loạt năm phim cùng đề tài là ''Dawn of the Dead'' (1978), ''Day of the Dead'' (1985), ''Land of the Dead'' (2005), ''Diary of the Dead'' (2007) và ''Survival of the Dead'' (2009).Ngoài serie phim ăn khách về xác sống, Romero còn được biết tới qua các bộ phim khác như ''The Crazies,'' ''Creepshow,'' ''Martin,'' ''Monkey Shines'' và ''The Dark Half.''George Romero sinh ngày 4/2/1940 tại thành phố New York, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh năm 1960, ông bắt đầu sự nghiệp quay phim ngắn và quảng cáo.Cùng chín người bạn, ông đã thành lập hãng phim Image Ten Productions vào cuối những năm 1960 và sản xuất bộ phim đầu tay ''Night of the Living Dead''./.