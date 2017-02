Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Sáng 5/2, (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu), trên Quốc lộ 1A đoạn qua ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển số 71B-005.79 và xe du lịch 7 chỗ 51F-219.91.Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm giao thông qua đoạn đường trên bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.Theo một cảnh sát giao thông huyện Tam Bình, do lưu lượng xe từ các tỉnh miền Tây đổ về Thành phố Hồ Chí Minh quá đông nên đã xảy ra ùn tắc.Cũng trong sáng 5/2, đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long đồng thời xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác nên việc ùn tắc càng kéo dài nhiều giờ.Thiếu tá Nguyễn Thành Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Long, cho biết vào khoảng 10 giờ, trên đoạn Quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ chết ngay tại chỗ.Theo thông tin ban đầu, xe ôtô khách biển kiểm soát 83B-009.04 do tài xế Đỗ Chí Phụng (35 tuổi, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển và xe tải biển kiểm soát 63L-5181 do tài xế Lương Hoàng Vũ (35 tuổi, ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chạy cùng chiều theo hướng từ tỉnh Vĩnh Long đi Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 94B1-003.16 do anh Nguyễn Minh Trạng (31 tuổi, ngụ xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển chở theo vợ phía sau.Vụ va chạm mạnh khiến xe gắn máy đổ xuống đường, vợ anh Trạng (chưa rõ danh tính) bị xe ôtô cán ngang tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.Tiếp đó, vào lúc 11 giờ 10 phút, cũng trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (tuyến tránh thành phố Vĩnh Long) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa sáu ôtô mang biển kiểm soát gồm: 68A-031.49, 61A-188.73, 94A-010.48, 65A-100.67, 51F-902.57 và 66A-027.94 đang lưu thông cùng chiều hướng từ Vĩnh Long đi Thành phố Hồ Chí Minh.Cú va chạm mạnh khiến cả sáu ôtô bị hư hỏng nặng. Do thời điểm xảy ra va chạm, lượng người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông nên đã xảy tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.Ngay sau khi xảy ra ùn tắc tại các điểm nêu trên, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động đã tăng cường lực lượng đến các điểm ùn tắc để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện đi vào thành phố Vĩnh Long rồi vòng qua Quốc lộ 1A để khắc phục tình trạng ùn tắc. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, giao thông trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản thông thoáng trở lại.Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chánh Thanh tra giao thông tỉnh Vĩnh Long, cho biết trong những ngày cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 53 lưu lượng xe lưu thông tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Lực lượng Thanh tra giao thông đã kết hợp với Cảnh sát giao thông và các lực lượng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, trong đó tập trung vào các điểm có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông cao trong dịp này như bến phà Đình Khao, cầu Mỹ Thuận, tuyến tránh Quốc lộ 1A...Trước tình hình ùn tắc giao thông xảy ra trong ngày 5/2, Thanh tra giao thông đã kịp thời phối hợp các ngành chức năng điều tiết, phân luồng giao thông, giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc cục bộ để đảm bảo giao thông thông suốt trở lại./.