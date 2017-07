Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum với các đại biểu tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài. (Ảnh Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Preah Sihanouk. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:“Kính thưa Samdech Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện,Thưa Ngài Yun Min (Y-un Min), Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk,Thưa các quý vị,Hôm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hết sức vui mừng và xúc động được đến thăm tỉnh Preah Sihanouk anh hùng, thành phố cảng tươi đẹp, đang trên đà phát triển mạnh mẽ và dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, một trong những công trình lịch sử, văn hóa, biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Campuchia trên đất nước Angkor huy hoàng.Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tôi xin gửi tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia, cũng như lãnh đạo và nhân dân tỉnh Preah Sihanouk lời chào thân thiết và lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng nhiệt, thể hiện sâu đậm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.Thưa các quý vị,Là người bạn láng giềng thân thiết, luôn kề vai sát cánh với nhân dân Campuchia trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh và phát triển đất nước, chúng tôi hết sức vui mừng và xúc động được tận mắt chứng kiến sự phát triển kỳ diệu của đất nước Campuchia nói chung và của tỉnh Preah Sihanouk nói riêng. Những thành tựu đó thật là vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử đối với một đất nước đã từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, trải qua chế độ diệt chủng vô cùng dã man, tàn bạo, người dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Những thành tựu sau gần 40 năm thoát khỏi thảm họa diệt chủng chính là nền tảng vững chắc để nhân dân Campuchia tiếp tục xây dựng Vương quốc Campuchia phồn vinh, tiến lên sánh vai với các nước bạn bè trong khu vực và trên thế giới.Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo đúng đắn của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia giữ vai trò chủ đạo, nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.Thưa các quý vị,Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước cùng uống chung dòng nước sông Mekong. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, vận mệnh của hai nước luôn gắn kết với nhau chặt chẽ, điều này đã được thực tế chứng minh: bất kỳ một giai đoạn nào đó quan hệ hai nước trục trặc thì đều tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của cả hai bên; ngược lại, quan hệ giữa hai nước tốt đẹp luôn tạo cơ hội và sự ổn định cho sự phát triển của cả Việt Nam và Campuchia; mặt khác, sự gần gũi về địa lý và sự gắn bó, tương đồng về lịch sử khiến cho nhân dân hai nước luôn có sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ, đồng thời là điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ hai nước trong tình hình mới.Việt Nam chúng tôi có câu "Ăn quả nhớ người trồng cây."Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia trên mảnh đất thiêng liêng mang tên Quốc vương Norodom Sihanouk chính là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước chúng ta đối với các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sỹ quân đội Hoàng gia Campuchia đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.Lịch sử không bao giờ bị lãng quên và không ai bị quên lãng. Vinh quang đời đời thuộc về những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc của cả hai dân tộc.Trong chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần này, tôi và Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã có các cuộc trao đổi sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.Hai bên nhấn mạnh rằng, kế thừa quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó từ trong lịch sử, nhất là 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967), quan hệ Việt Nam-Campuchia đã vượt qua nhiều thử thách và đã đạt được những thành quả toàn diện, to lớn và rất quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh và phát triển đất nước; đồng thời, khẳng định những thành quả đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ chân thành, trong sáng, to lớn, kịp thời và có hiệu quả giữa hai nước, hai dân tộc và đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, là tài sản chung vô giá của của hai nước, hai dân tộc, là nền tảng và động lực mạnh mẽ đối với sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển của mỗi nước mà thế hệ chúng ta hôm nay cần giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, từ những năm 90 của thế kỷ trước, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc diện mạo của mối quan hệ và được nâng lên thành mối quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài," trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không cho phép bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để chống nước kia, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình.Tôi đã khẳng định với các nhà lãnh đạo Vương quốc Campuchia và hôm nay, một lần nữa khẳng định với các bạn rằng, cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích cao cả của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.Thưa các quý vị,Cũng như nhân dân Campuchia và nhân dân các dân tộc trên thế giới, mong ước lớn nhất của nhân dân Việt Nam là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu: " Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, không thể tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ quan trọng của bạn bè quốc tế, đặc biệt là của các nước láng giềng có chung biên giới, trong đó có Vương quốc Campuchia anh em.Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam, một lần nữa tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những tình cảm cao quý, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineat, Quốc vương Norodom Sihamoni, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân và quân đội Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.Thưa các quý vị,Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam và Campuchia là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước chúng ta, là sự đảm bảo vững chắc cho các thế hệ con cháu mai sau của hai dân tộc được sống trong thái bình và hạnh phúc. Với ý nghĩa sâu sắc đó, chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, với quyết tâm và sự nỗ lực của hai nước, hai dân tộc, không một thế lực nào có thể phá vỡ nổi mối quan hệ gắn bó giữa hai nước và hai dân tộc chúng ta.Xamaki, Xamaki, Môha Xamaki (Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết). Chốốcchêy, Chốốcchêy, Môha Chốốcchêy (Thành công, thành công, đại thành công).Chúc tỉnh Preah Sihanouk ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc!Chúc các quý vị lãnh đạo và toàn thể các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!Xôm Okun bònđamứt (Xin cảm ơn các bạn)”./.